Menurut laporan kantor berita ABNA, Le Monde melaporkan bahwa kawasan Timur Tengah selalu menjadi penentu dan tolok ukur kinerja para presiden AS, dan dalam kasus Trump, kinerja ini tidak memuaskan dan tidak memiliki tindakan yang terencana.

Menurut laporan ini, penghuni Gedung Putih ini telah menyajikan catatan yang penuh dengan kegagalan dalam waktu kurang dari dua tahun. Dalam konteks ini, secara khusus dapat merujuk pada provokasi perang AS dan rezim Zionis terhadap Iran, karena hasil dari perang ini sepenuhnya bertolak belakang dengan keinginan Washington untuk menunjukkan kekuatan dan kemampuannya, dan pada akhirnya menyebabkan krisis penutupan Selat Hormuz dan kemunduran AS.

Le Monde juga merujuk pada tekanan dari negara-negara Arab Teluk Persia di samping kekhawatiran tentang pengurangan cadangan persenjataan AS, yang berperan dalam kemunduran Trump dari ancamannya untuk kembali menyerang Iran. Kemunduran ini melemahkan posisi AS sebagai apa yang disebut penjamin keamanan kawasan dan mendorong Arab Saudi, Pakistan, dan Turki untuk menandatangani perjanjian trilateral. Tindakan ini menunjukkan penurunan kepercayaan negara-negara kawasan terhadap AS.

Tentang Palestina, Trump juga menghadapi krisis lain. Ia gagal memaksa tentara Zionis mundur dari Jalur Gaza, dan hal ini mempersulit pelaksanaan rencana Trump untuk rekonstruksi Gaza. Presiden AS dengan mencabut sanksi terhadap pemukim garis keras menunjukkan bahwa kebijakannya di Timur Tengah penuh dengan kontradiksi.