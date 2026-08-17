Trump: Iran Sama Sekali Tidak Boleh Memiliki Senjata Nuklir

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — Donald Trump pada Senin melalui unggahan di platform media sosial Truth Social mengatakan, “Tujuan utama dan permanen adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir dalam bentuk apa pun dan dalam kondisi apa pun.”

Pernyataan tersebut menjadi sikap terbaru Trump terkait program nuklir Iran.

Pernyataan itu disampaikan ketika upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan dan mengakhiri perang antara Washington dan Teheran belum menunjukkan kemajuan berarti.

Laporan pada hari ini juga menunjukkan bahwa perbedaan pandangan masih berlanjut, sementara tekanan politik terkait perundingan Iran dan Amerika Serikat semakin meningkat.

Trump kembali menekankan isu senjata nuklir Iran pada saat sikap Washington mengenai masa depan perundingan dan mekanisme untuk mengakhiri konflik masih diliputi ketidakpastian.

Dalam pernyataan terpisah terkait negosiasi mengenai Selat Hormuz, Presiden AS itu juga mengeluarkan pernyataan bernada ancaman. Sikap tersebut semakin menambah kompleksitas situasi kawasan sekaligus memperumit jalur diplomasi.