Markas Besar Angkatan Bersenjata: Kami Tidak Akan Mundur Sampai Kekalahan Total Musuh

Menurut laporan kantor berita ABNA, Markas Besar Angkatan Bersenjata memperingati hari jadi masuknya para tawanan yang dibebaskan dan mengucapkan selamat atas hari yang penuh berkah ini kepada seluruh pejuang dan keluarga besar mereka yang terhormat.

Pertahanan suci delapan tahun adalah lembaran emas kebanggaan, kemajuan, keberanian, dan kehormatan bangsa Iran, yang dalam sejarah gemilang Revolusi Islam menjadi simbol kepercayaan diri, kebebasan, anti-penindasan, kepatuhan kepada kepemimpinan agama, dan kebijaksanaan bagi mereka yang dengan jiwa raga memenuhi panggilan Pemimpin, dengan gagah berani melawan agresi musuh-musuh Revolusi Islam dan mewujudkan martabat serta kekuatan Islam. Para tawanan yang dibebaskan bersinar seperti permata di puncak zaman itu. Kini, setelah 37 tahun berlalu sejak masa epik dan pengorbanan itu, warisan suci dan berharga dari keteguhan dan perlawanan yang ditinggalkan oleh generasi mulia itu telah menjadi pohon yang kokoh dan berakar kuat dan sampai ke tangan para pemuda terhormat dan merdeka yang, dengan memenuhi panggilan pemimpin syahid (semoga jiwanya suci) dan pemimpin agung Revolusi Islam, Yang Mulia Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei (semoga naungannya abadi), berdiri melawan tentara paling lengkap di dunia, yaitu Amerika yang kriminal, dan telah menundukkan para pemimpin mereka yang bangkrut.

Warisan yang berharga dan bernilai ini senantiasa menjadi bukti pencarian kebenaran dan perlawanan terhadap penindasan oleh rakyat pahlawan dan terbangun dari Iran Islam, yang selama lebih dari 160 hari dan malam dalam mendukung putra-putri mereka di Angkatan Bersenjata telah menggema tuntutan pembalasan atas darah suci Imam syahid mereka dan menekankan keteguhan, kewibawaan, dan perlawanan Angkatan Bersenjata terhadap kesewenang-wenangan dan ketamakan sistem dominasi dan arogansi global yang dipimpin oleh Amerika teroris.

Markas Besar Angkatan Bersenjata, dengan mengapresiasi kemauan baja dan tekad teguh dan kokoh dari rakyat Iran Islam yang ulet, sabar, dan terbangun, meyakinkan mereka bahwa mereka tidak akan mundur sampai kekalahan total musuh-musuh Amerika-Zionis di kawasan, tercapainya hak-hak rakyat pahlawan Iran, dan menyerahnya musuh, dan akan tetap teguh dalam menghadapi tuntutan sah rakyat dan tuntutan pemimpin tercinta kita melawan Amerika yang agresif.