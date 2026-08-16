Ghalibaf: Kami Menang Perang Baik dalam Dimensi Militer Maupun Politik

Menurut laporan kantor berita ABNA, Mohammad-Baqer Ghalibaf, Ketua Dewan Konsultatif Islam, dalam pertemuan dengan sekelompok wartawan parlementer pada Minggu malam, 24 Mordad, setelah mengucapkan selamat datangnya bulan Rabi' al-Awwal, menyatakan: «Setelah saya mengetahui acara ini, meskipun dalam situasi perang, tetapi sesuai dengan tradisi saya yang selalu, saya berusaha untuk tidak kehilangan kesempatan hadir di antara kalian, saudara-saudara sekalian, dan saya berterima kasih kepada kalian karena sungguh, kalian telah bersinar baik dalam perang 12 hari maupun perang Ramadan dan telah menjalankan tugas kalian.»

Ghalibaf menekankan: «Hari ini kita berada dalam perang yang tidak adil yang dipimpin oleh Amerika dan rezim Zionis, tetapi rakyat kita berdiri dan berjuang dengan berani, gagah, dan ikhlas, dan saya sebagai pelayan dan sebagai saudara yang memahami detail pekerjaan, dengan segenap hati saya mengatakan bahwa kita telah menang dalam perang ini dalam arti sebenarnya, baik dalam dimensi militer maupun politik.»

Ghalibaf menyatakan: «Dalam salah satu wawancara saya selama perang, saya menunjukkan bahwa maksud saya bukanlah bahwa kita telah menghancurkan tentara Amerika dan rezim Zionis, melainkan bahwa Amerika dan Israel menyerang kita dengan tujuan yang jelas dan tegas, dengan 9 tujuan konkret, yang diumumkan secara resmi, tertulis, dan diulang-ulang, tetapi mereka tidak mencapai satu pun dari tujuan tersebut di tingkat mana pun — itu adalah kekalahan absolut terbesar bagi Amerika dan rezim Zionis dan kemenangan besar bagi kita.»

Ia menyebut nota kesepahaman antara Iran dan Amerika sebagai dokumen kebanggaan dan kemenangan dalam rangka mengukuhkan kemenangan di bidang diplomasi dan menambahkan: «Kemenangan gemilang ini di bidang militer dan diplomasi terjadi berkat upaya rakyat yang terbangun, karena rakyat Iran-lah yang sejak hari pertama turun ke lapangan, dan inti keras 90 juta orang dengan segala selera, agama, mazhab, dan dari segala suku, dalam arti sepenuhnya berdiri dan dengan gemilang membela Republik Islam Iran, tanah air, dan revolusi mereka.»