Reuters: Pejabat Hamas Hadir dalam Pertemuan dengan Kushner dan Mladenov

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Al Jazeera, Reuters mengutip sumber diplomatik menyatakan: Jared Kushner, menantu Trump, bertemu di Kairo dengan mediator dari Mesir, Qatar, dan Turki untuk memajukan rencana Trump mengenai Gaza.

Berdasarkan hal ini, Reuters melanjutkan dengan mengutip sumber diplomatik: pejabat Hamas hadir dalam beberapa pertemuan mediator di Kairo serta dalam sesi dengan Kushner dan Mladenov (Nikolay Mladenov – utusan khusus PBB dalam proses perdamaian Asia Barat dan ketua Dewan Perdamaian untuk Gaza).

Di sisi lain, situs Axios mengklaim mengutip sumber yang mengetahui: tujuan pertemuan Kushner dengan pimpinan Hamas di Mesir adalah mengubah komitmen gerakan ini dalam bidang perlucutan senjata menjadi langkah-langkah praktis! Besok Senin, Kushner akan berbicara dengan Netanyahu tentang tindakan balasan yang harus dilakukan oleh (rezim) Israel.

Sebelumnya telah diumumkan bahwa Jared Kushner, menantu dan utusan Presiden AS Donald Trump, akan bertemu dengan perwakilan Hamas dengan dihadiri mediator dari Mesir, Turki, dan Qatar.

Sumber-sumber yang mengetahui mengklaim bahwa tujuan pertemuan ini adalah untuk mencegah runtuhnya kesepakatan Gaza.