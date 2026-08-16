Peringatan Keras Anggota Dewan Politik Tertinggi Yaman kepada Riyadh

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Al-Masirah, Abdulaziz bin Habtur, anggota Dewan Politik Tertinggi Yaman, dengan memperingatkan tentang kelanjutan gerakan militer dan upaya untuk memaksakan persamaan baru di negara ini, menyatakan bahwa setiap tindakan ke arah ini akan menghadapi tanggapan yang diperlukan untuk melindungi Yaman, keamanan, dan kedaulatannya.

Bin Habtur, merujuk pada kelanjutan gerakan Arab Saudi, menilai langkah-langkah ini sebagai bagian dari proses eskalasi dan mengatakan: «Sebelumnya juga telah diberlakukan tekanan ekonomi dan politik serta blokade ketat terhadap Yaman; hal ini menunjukkan bahwa opsi eskalasi masih tetap di atas meja.»

Ia juga memperingatkan tentang upaya untuk memindahkan konflik ke dalam Yaman melalui kekuatan dan kelompok lokal dan menekankan: «Penggunaan alat-alat ini tidak akan menghilangkan tanggung jawab Arab Saudi atas konsekuensi tindakan tersebut.»

Anggota Dewan Politik Tertinggi Yaman menegaskan: «Tidak dapat diterima bahwa wilayah Yaman berubah menjadi lapangan terbuka bagi konflik dan bentrokan, sementara wilayah dan kepentingan Arab Saudi tetap aman dari konsekuensi bentrokan ini.»