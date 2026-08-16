Fareed Zakaria: Perang Iran Menguras Kredibilitas Amerika dan Menjauhkan Sekutunya

Kantor berita ABNA, kelompok internasional: Fareed Zakaria, analis ternama Amerika, dalam sebuah artikel di surat kabar Washington Post, menggambarkan perang Iran sebagai contoh «pemborosan kredibilitas sebuah negara adidaya» dan berpendapat bahwa kebijakan Donald Trump telah menyebabkan sekutu Amerika lebih dari sebelumnya berpikir untuk menciptakan pengaturan keamanan yang independen dari Washington.

Zakaria, merujuk pada perjanjian pertahanan bersama Mekah antara Arab Saudi, Turki, dan Pakistan, menulis bahwa perjanjian ini terbentuk di antara negara-negara yang beberapa di antaranya dalam beberapa tahun terakhir adalah pesaing serius satu sama lain. Menurutnya, faktor penting pendekatan negara-negara ini adalah menurunnya kepercayaan kepada Trump dan janji-janjinya.

Penulis Amerika ini menekankan bahwa perang Iran telah menunjukkan bagaimana sebuah negara adidaya dapat menyia-nyiakan kredibilitasnya. Ia merujuk pada pernyataan berulang Trump tentang dekatnya kesepakatan dengan Teheran dan menulis bahwa hingga pertengahan Juni, setidaknya 38 kali diumumkan bahwa kesepakatan dengan Iran sudah dekat, tetapi sumber Iran baru-baru ini mengatakan kepada Reuters bahwa negosiasi «sama sekali tidak mengalami kemajuan.»

Zakaria juga merujuk pada klaim Trump tentang «kontrol penuh» Amerika atas Selat Hormuz dan menulis bahwa berdasarkan data pelacakan kapal, baru-baru ini hanya 14 kapal dalam satu hari yang melintasi selat ini, sementara sebelum perang angka itu melebihi 130 kapal per hari.

Menurut Washington Post, masalah utamanya melampaui gaya bicara Trump dan menyangkut jantung kekuatan Amerika, yaitu kredibilitasnya. Zakaria berpendapat bahwa Amerika selama delapan dekade terakhir, di samping kapal induk, jet tempur F-35, dan kekuatan ekonomi, telah membangun modal penting lainnya: kepercayaan sekutu bahwa komitmen Washington stabil dan dapat diandalkan.

Namun menurutnya, perilaku Trump yang tidak dapat diprediksi telah menyebabkan sekutu, alih-alih lebih patuh, justru bergerak menuju kemandirian yang lebih besar dan membangun pilihan-pilihan alternatif.