Sayid Jawad Naqvi Peringatkan Sikap Anti-Iran dalam “Pakta Pertahanan Makkah”

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Hujjatul Islam Sayid Jawad Naqvi, Ketua Gerakan Kebangkitan Umat Mustafa saw., memperingatkan pemerintah Pakistan agar tidak mengambil posisi anti-Iran dalam kerangka kesepakatan yang disebut sebagai “Pakta Makkah”.

Terkait kemungkinan adanya klausul yang diarahkan terhadap Iran dalam draf kesepakatan Makkah, ia meminta pemerintah Pakistan mengkaji isi perjanjian itu dengan teliti sebelum menerima kewajiban apa pun.

“Pakistan harus memeriksa apakah kesepakatan ini secara tersembunyi disusun untuk melawan Iran atau tidak,” ujarnya.

Sayid Jawad Naqvi menilai Pakistan sedang didorong ke arah “perang anti-Iran” melalui upaya Amerika Serikat dan sejumlah negara Arab untuk menyeret Islamabad ke dalam konflik Asia Barat.

Ia juga mengatakan Arab Saudi menekan Pakistan agar masuk ke dalam pertikaian kawasan. Menurutnya, negara-negara Arab bisa saja menggunakan insentif finansial untuk memengaruhi kebijakan luar negeri Pakistan dan sikap negara itu terhadap Iran.

Meski demikian, ulama terkemuka Pakistan tersebut menegaskan bahwa sejauh ini Islamabad belum mengambil langkah-langkah seperti sebagian negara kawasan yang bersikap konfrontatif terhadap Iran.

Ia juga menyinggung peran Turki pada masa-masa gelap krisis Suriah, lalu menekankan bahwa Pakistan pada umumnya bertindak berdasarkan kepentingan nasionalnya sendiri.

“Pakistan menjaga kepentingannya sendiri, dan itu merupakan bagian dari diplomasi,” katanya.

Perlu dicatat, kesepakatan pertahanan baru antara Arab Saudi, Turki, dan Pakistan ditandatangani empat hari lalu di Makkah. Berdasarkan poin-poin yang beredar di media, isi kesepakatan tersebut antara lain sebagai berikut: