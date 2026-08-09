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300 Anak Gugur dalam 300 Hari Gencatan Senjata di Gaza

9 Agustus 2026 - 23:03
Kode berita: 1850889
300 Anak Gugur dalam 300 Hari Gencatan Senjata di Gaza

UNICEF mengumumkan bahwa “dalam 300 hari sejak dimulainya gencatan senjata, sedikitnya 300 anak di Gaza telah tewas.”

Kantor Berita Internasional Ahlulbait  — ABNA — Gugurnya anak-anak Gaza pada masa yang disebut sebagai gencatan senjata menjadi perhatian dalam laporan Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNICEF.

UNICEF menyatakan bahwa dalam 300 hari sejak dimulainya gencatan senjata antara Israel dan Hamas, sedikitnya 300 anak di Gaza kehilangan nyawa. Angka ini berarti rata-rata satu anak tewas setiap hari.

Lembaga tersebut memperingatkan bahwa gencatan senjata ini gagal melindungi kelompok paling rentan dalam masyarakat Gaza.

Tala Abu Matar, anak perempuan berusia 9 tahun, bulan lalu tewas tertembak setelah pasukan Israel melepaskan tembakan ke arah tenda-tenda pengungsi di dekat Deir al-Balah.

Gencatan senjata tidak mampu melindungi rakyat Gaza. Setiap dari 300 anak yang kehilangan nyawanya meninggalkan orang tua, saudara, dan teman-teman yang hancur karena duka kehilangan mereka.

Berlanjutnya serangan juga berarti bahwa anak-anak dan warga yang selamat masih terus berada dalam ancaman.

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