300 Anak Gugur dalam 300 Hari Gencatan Senjata di Gaza

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Gugurnya anak-anak Gaza pada masa yang disebut sebagai gencatan senjata menjadi perhatian dalam laporan Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNICEF.

UNICEF menyatakan bahwa dalam 300 hari sejak dimulainya gencatan senjata antara Israel dan Hamas, sedikitnya 300 anak di Gaza kehilangan nyawa. Angka ini berarti rata-rata satu anak tewas setiap hari.

Lembaga tersebut memperingatkan bahwa gencatan senjata ini gagal melindungi kelompok paling rentan dalam masyarakat Gaza.

Tala Abu Matar, anak perempuan berusia 9 tahun, bulan lalu tewas tertembak setelah pasukan Israel melepaskan tembakan ke arah tenda-tenda pengungsi di dekat Deir al-Balah.

Gencatan senjata tidak mampu melindungi rakyat Gaza. Setiap dari 300 anak yang kehilangan nyawanya meninggalkan orang tua, saudara, dan teman-teman yang hancur karena duka kehilangan mereka.

Berlanjutnya serangan juga berarti bahwa anak-anak dan warga yang selamat masih terus berada dalam ancaman.