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Serangan drone Angkatan Darat terhadap Armada Kelima Amerika di Bahrain

11 Juni 2026 - 10:18
News ID: 1825726
Source: ABNA
Serangan drone Angkatan Darat terhadap Armada Kelima Amerika di Bahrain

Menyusul agresi militer teroris Amerika ke selatan negara itu, Armada Kelima Amerika di Bahrain menjadi sasaran serangan drone Angkatan Darat.

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Humas Angkatan Darat Republik Islam Iran, menyusul pelanggaran gencatan senjata dan agresi militer teroris Amerika terhadap wilayah-wilayah di selatan negara itu, Angkatan Darat Republik Islam Iran dengan berbagai jenis drone penghancur, menjadikan Armada Kelima Amerika di Bahrain sebagai sasaran serangan drone-nya.

Angkatan Darat dalam pengumuman ini menyatakan: Dalam gelombang serangan drone Angkatan Darat ini, antena komunikasi dan fasilitas radar sistem Patriot dari Armada Kelima menjadi sasaran.

Angkatan Darat juga menegaskan: Bahu-membahu dengan pasukan bersenjata lainnya, kami siap sampai titik darah penghabisan untuk melawan musuh, dan tidak akan berhenti sampai musuh yang agresor dihukum.

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