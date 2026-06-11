Jenderal Mousavi: Kami akan jadikan kawasan itu neraka bagi kalian

Menurut kantor berita ABNA, Jenderal Seyyed Majid Mousavi, Komandan Pasukan Dirgantara IRGC, menulis di halaman pribadinya di salah satu media sosial: "Kalian ingin membuat Selat Hormuz yang suci menjadi tidak aman?! Dari seluruh Iran, kami akan jadikan kawasan itu neraka bagi kalian."

Ia menambahkan: "Ini adalah jawaban atas keberanian orang-orang Amerika di kawasan ini."