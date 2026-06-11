Jenderal Mousavi: Kami akan jadikan kawasan itu neraka bagi kalian

Menurut kantor berita ABNA, Jenderal Seyyed Majid Mousavi, Komandan Pasukan Dirgantara IRGC, menulis di halaman pribadinya di salah satu media sosial: "Kalian ingin membuat Selat Hormuz yang suci menjadi tidak aman?! Dari seluruh Iran, kami akan jadikan kawasan itu neraka bagi kalian."
Ia menambahkan: "Ini adalah jawaban atas keberanian orang-orang Amerika di kawasan ini."
11 Juni 2026 - 10:19
News ID: 1825728
Source: ABNA
Komandan Pasukan Dirgantara Sepah Pasdaran Revolusi Islam menulis di halaman pribadinya: "Kalian ingin membuat Selat Hormuz yang suci menjadi tidak aman?! Dari seluruh Iran, kami akan jadikan kawasan itu neraka bagi kalian."
Menurut kantor berita ABNA, Jenderal Seyyed Majid Mousavi, Komandan Pasukan Dirgantara IRGC, menulis di halaman pribadinya di salah satu media sosial: "Kalian ingin membuat Selat Hormuz yang suci menjadi tidak aman?! Dari seluruh Iran, kami akan jadikan kawasan itu neraka bagi kalian."
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