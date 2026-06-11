Serangan berat pasukan dirgantara Sepah terhadap pangkalan-pangkalan Amerika di kawasan tersebut

Menurut laporan kantor berita ABNA, Hubungan Masyarakat IRGC dalam sebuah pernyataan mengabarkan serangan berat pasukan dirgantara Sepah ke pangkalan-pangkalan Amerika di kawasan tersebut.

Dalam pernyataan tersebut disebutkan:

“Para pejuang pemberani pasukan dirgantara dan para pahlawan pasukan laut Sepah, dini hari tadi, dalam rangka menghukum agresor dan merespons pelanggaran yang dilakukan oleh angkatan darat Amerika terhadap beberapa unit pelayanan dan pos-pos pantai Sepah, komando polisi, serta area bandara Bandar Abbas, dalam dua gelombang operasi telah menghantam dan menghancurkan delapan belas sasaran penting milik angkatan darat Amerika di pangkalan udara Ali Al Salem, Ahmad Al Jaber, serta pangkalan udara Sheikh Isa.”