Sepah: Pangkalan dan jet tempur Amerika hancur

Menurut laporan kantor berita ABNA, dalam pengumuman Humas IRGC disebutkan: Rakyat Iran yang beriman dan heroik, yang dengan lebih dari seratus hari keteguhan di medan kejayaan telah menunjukkan tingkat baru kebijaksanaan dan ketahanan.

Mengikuti kejayaan di waktu fajar para pejuang Islam dalam menumpas musuh agresor Amerika, dengan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, putra-putra pemberani kalian di Pasukan Dirgantara Sepah, dalam merespons serangan rudal militer Amerika pembunuh anak-anak terhadap sebuah tempat rekreasi, sebuah kompleks produksi, dan area barak di sekitar Karaj dan Nazarabad, serta sebuah pangkalan lokal Sepah di kota Pishva, untuk menghukum agresor, pagi ini dengan 12 rudal balistik berhasil menargetkan lokasi pengerahan jet tempur F16, F15, dan F35 Amerika, serta fasilitas penting militer teroris Amerika yang berada di pangkalan udara dan pusat kendali Al-Azraq, dan menghancurkan fasilitas tersebut beserta sejumlah besar jet tempur.

Operasi para pejuang Islam akan terus berlangsung selama kejahatan musuh masih berlanjut.