Sana'a: Serangan AS terhadap Iran mendorong kawasan menuju perang besar

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip jaringan Al-Masirah, Kementerian Luar Negeri pemerintah Sana'a dalam sebuah pernyataan menegaskan: Kelanjutan agresi AS terhadap Iran akan mendorong kawasan menuju perang yang lebih luas yang akan membawa konsekuensi berbahaya bagi kawasan dan dunia.

Kementerian tersebut juga memperingatkan bahwa kelanjutan serangan ini dapat berdampak serius pada keamanan, perdagangan internasional, serta pasar minyak dan energi, serta mengancam stabilitas ekonomi global.

Di akhir pernyataan ini disebutkan: Republik Islam Iran memiliki hak yang sah untuk membela diri, kedaulatan nasional, dan integritas teritorialnya, dan berhak untuk merespons segala agresi yang menargetkan keamanan dan stabilitasnya.