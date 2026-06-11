Upaya Trump untuk menghindari Demokrat; Permintaan pengesahan anggaran 350 Miliar

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Al Jazeera, Donald Trump, Presiden AS yang karena kebijakan intervensionis dan agresinya terhadap Iran telah membebani militer AS dengan biaya yang sangat besar, meminta para wakil sekutu partainya di Kongres untuk segera mengesahkan RUU anggaran tambahan Departemen Perang (Pentagon) sebesar 350 miliar dolar.

Untuk menetralisir oposisi kuat dan bulat Demokrat terhadap peningkatan anggaran militer, Trump meminta para Republik untuk membawa paket keuangan besar ini melalui proses undang-undang "rekonsiliasi anggaran".

Permintaan Trump ini diajukan dalam kerangka upaya Gedung Putih untuk mengamankan anggaran pertahanan yang belum pernah terjadi sebelumnya sebesar 1,5 triliun dolar untuk tahun 2027, yang mana 350 miliar dolarnya akan disahkan melalui proses cepat "rekonsiliasi anggaran" tanpa perlu kuorum suara tinggi di Senat.

Mekanisme khusus ini memungkinkan partai yang berkuasa untuk mengesahkan RUU hanya dengan memperoleh suara mayoritas biasa, tanpa perlu mencapai ambang batas 60 suara di Senat.

Hampir semua perwakilan Partai Demokrat menentang injeksi 350 miliar dolar ke dalam tubuh militer AS ini dan menganggapnya sebagai faktor yang memperburuk defisit anggaran negara tersebut.