Proyek perlucutan senjata perlawanan Irak berada pada titik balik sejarah yang sulit

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – rakyat Irak tidak akan pernah melupakan masa-masa sulit tahun 2014 ketika negaranya diserbu oleh kelompok teroris Takfiri ISIS yang didukung Amerika dan Israel. Setelah fatwa Marjayat yang terkenal dalam mobilisasi rakyat Irak, kelompok perlawanan Islam dengan kerjasama rakyat Irak menjadi benteng yang kuat melawan kelompok teroris berbahaya ini dan setelah bertahun-tahun berperang dan menyumbangkan ribuan syuhada dan veteran, mereka berhasil membersihkan Irak dari ISIS.

Dalam beberapa bulan terakhir, Amerika Serikat telah memberikan tekanan berat kepada pemerintah Irak untuk mengakhiri peran perlawanan kelompok bersenjata di negara ini dan melucuti senjata kelompok tersebut. Washington juga telah menetapkan bahwa kelompok-kelompok ini tidak akan berpartisipasi dalam pemerintahan baru Irak, terutama setelah memenangkan sejumlah besar kursi di parlemen.

Dalam hal ini, proyek pelucutan senjata perlawanan Irak dengan judul indah "Rencana Monopoli Senjata" telah diusulkan di kalangan politik dan media Irak.

Sejalan dengan upaya media dan propaganda beberapa partai politik yang sejalan dengan kebijakan Washington di Irak, tersebar rumor bahwa para pemimpin perlawanan setuju untuk melucuti senjata. Disebutkan dalam berita ini; Kelompok perlawanan Irak, termasuk Kataib Imam Ali (SAW), Asa'ib Ahl al-Haq, Ansarullah Al-Awfia dan Kataib Seyyed al-Shohada, menyetujui rencana perlucutan senjata tersebut, namun di sisi lain, Kataib Hizbullah mengeluarkan pernyataan yang mengumumkan penolakannya terhadap perlucutan senjata tersebut dan menekankan bahwa realisasi kedaulatan dan keamanan penuh Irak merupakan syarat yang diperlukan untuk tindakan tersebut.

Irak telah terkena berbagai macam konspirasi selama dua dekade terakhir, dan rakyat Irak harus menanggung akibatnya yang besar. Pengaruh dan dominasi Washington terhadap keputusan politik negara ini semakin meningkat, dan dalam situasi seperti ini, AS ingin melemahkan kelompok perlawanan Irak dengan judul proyek melucuti senjata perlawanan dan penyerahan senjata kepada tentara.

Namun para pemimpin kelompok perlawanan percaya bahwa kondisi yang mengarah pada pembentukan kelompok perlawanan masih berlaku dan bahwa penjajah Amerika hadir di Irak dan secara berkala melakukan berbagai serangan terhadap markas Hashd al-Shaabi dan mempertanyakan kemerdekaan politik dan militer Irak dengan tindakan ini.

Meski dalam beberapa hari terakhir, beberapa kelompok perlawanan seperti Saraya al-Salam sepakat untuk menyerahkan senjatanya kepada pemerintah, namun kelompok perlawanan lainnya yang dipimpin oleh Najaba menentang proyek ini.

Haji Abdul Qadir Al-Karbalai, wakil perwira militer Najaba, mengumumkan selama wawancara dalam konteks ini: Campur tangan Amerika yang jelas terhadap nasib politik, keamanan, dan ekonomi dan pelanggaran terus-menerus terhadap kedaulatan Irak dengan berkeliarannya pesawat tempur dan drone menunjukkan bahwa penjajah tidak menaati perjanjian mereka dengan pemerintah sebelumnya untuk mengevakuasi tanah kami pada bulan September mendatang. Berdasarkan perjanjian tersebut, mereka harus mengevakuasi markas mereka di Bagdad dan menghentikan penerbangan mereka di langit Irak. Oleh karena itu, kami menekankan bahwa jika pengabaian dan pelanggaran jadwal terus berlanjut, maka perlawanan Islam berada pada tingkat kesiapan tertinggi untuk mengakhiri kehadiran ilegal ini.

Beliau menekankan: Mengenai senjata suci perlawanan (untuk mengakhiri perdebatan dan rumor), kami tekankan bahwa senjata ini adalah senjata iman dan kami akan berkorban sebanyak yang diperlukan untuk melestarikannya hingga dipercayakan ke tangan satu-satunya pemilik sahnya, Imam Mahdi (A.S.). Jika rezim Zionis melakukan kesalahan, maka mereka akan dihukum oleh pihak perlawanan.

Firas Eliaser, anggota Dewan Politik Gerakan Perlawanan Islam Para Bangsawan Irak, menekankan bahwa senjata perlawanan adalah produk dari kondisi keamanan dan tantangan selama dua dekade terakhir di Irak, dan mengumumkan bahwa selama kehadiran pasukan Amerika terus berlanjut dan tekanan Washington terhadap Baghdad terus berlanjut, perlawanan Irak tidak akan mundur dari posisinya dan dimulainya kembali operasi melawan pasukan Amerika masih mungkin dilakukan.

Dia berkata: Apa yang terjadi saat ini adalah upaya AS untuk memberikan tekanan politik dan pemerasan terhadap Irak dan pemerintahnya. Washington memberikan tekanan pada pemerintah Irak untuk membatasi aktivitas pasukan perlawanan. Posisi gerakan Najaba dan kelompok perlawanan lainnya adalah menentang tekanan-tekanan ini. Pemerintah Irak tidak boleh menyerah pada tuntutan Amerika Serikat, namun harus mengambil langkah-langkah untuk memperkuat kemampuan keamanan dan militer negara tersebut.

Senjata kami adalah senjata pasukan Imam Mahdi

Sheikh Hassan Al-Abadi, perwakilan budaya Batalyon SEED al-Shaheda di Republik Islam Iran, mengatakan tentang proyek pelucutan senjata perlawanan Irak: "Senjata kami adalah senjata Imam Mahdi (AS) dan tidak ada yang bisa menentukan nasibnya."

Mengenai kerja sama perlawanan Irak dengan Iran dan front perlawanan Lebanon, beliau berkata: Agresi Zionis dan Amerika terhadap Republik Islam Iran dan Lebanon tidak akan luput dari hukuman dan musuh akan menyaksikan kekuatan serangan kami. Hari-hari mendatang akan memberi Anda kejutan yang dapat Anda lihat dengan mata kepala sendiri. Jika AS bekerja sama dengan rezim Zionis dalam melanjutkan serangannya terhadap Iran, maka pangkalan Amerika di Timur Tengah akan menjadi sasaran rudal kami. Jika Trump yang bodoh memutuskan untuk terus menyerang Republik Islam Iran, kami akan membakar pangkalan-pangkalan Amerika di Timur Tengah.

Dalam hal ini, Sheikh Kazem Al-Fartosi, juru bicara Brigade Seyyed al-Shohda, mengumumkan bahwa "menyerahkan senjata perlawanan untuk mendapatkan kursi di kementerian adalah pengkhianatan." Dia menekankan bahwa "kelompok perlawanan