AS Memimpin Rekor Peningkatan Pengeluaran untuk Gudang Senjata Nuklir

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Pengeluaran senjata nuklir oleh sembilan negara bersenjata nuklir di dunia meningkat hampir seperlima pada tahun 2025 menjadi $119 miliar, menurut laporan Kampanye Internasional untuk Menghapuskan Senjata Nuklir pada hari Selasa.

Peningkatan sebesar 19% dari tahun 2024 menghasilkan ‌pengeluaran tertinggi ⁠untuk senjata nuklir sejak kelompok kampanye mulai melacak ⁠pengeluaran senjata nuklir tahunan AS, Rusia, Tiongkok, Prancis, Inggris, India, Pakistan, Korea Utara, dan rezim Israel pada tahun 2020, menurut laporan Reuters.

AS menghabiskan $69,2 miliar, lebih besar dari gabungan semua negara nuklir lainnya, dan mengalami peningkatan terbesar, sebesar 22%.

AS meningkatkan belanja militer secara umum serta ‌membangun kembali persenjataan nuklir, kata ICAN. Tiongkok berada di urutan kedua, meningkat sebesar 7% menjadi $13,5 miliar. Inggris menyalip ‌Rusia sebagai pembelanja terbesar ketiga, naik 17% menjadi $12,6 miliar. Rusia menghabiskan $9,5 miliar, meningkat 6%.

Peraih Nobel Perdamaian 2017 ‌ICAN berupaya menghilangkan senjata nuklir secara total.