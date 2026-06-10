AS Memimpin Rekor Peningkatan Pengeluaran untuk Gudang Senjata Nuklir

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Pengeluaran senjata nuklir oleh sembilan negara bersenjata nuklir di dunia meningkat hampir seperlima pada tahun 2025 menjadi $119 miliar, menurut laporan Kampanye Internasional untuk Menghapuskan Senjata Nuklir pada hari Selasa.
Peningkatan sebesar 19% dari tahun 2024 menghasilkan pengeluaran tertinggi untuk senjata nuklir sejak kelompok kampanye mulai melacak pengeluaran senjata nuklir tahunan AS, Rusia, Tiongkok, Prancis, Inggris, India, Pakistan, Korea Utara, dan rezim Israel pada tahun 2020, menurut laporan Reuters.
AS menghabiskan $69,2 miliar, lebih besar dari gabungan semua negara nuklir lainnya, dan mengalami peningkatan terbesar, sebesar 22%.
AS meningkatkan belanja militer secara umum serta membangun kembali persenjataan nuklir, kata ICAN. Tiongkok berada di urutan kedua, meningkat sebesar 7% menjadi $13,5 miliar. Inggris menyalip Rusia sebagai pembelanja terbesar ketiga, naik 17% menjadi $12,6 miliar. Rusia menghabiskan $9,5 miliar, meningkat 6%.
Peraih Nobel Perdamaian 2017 ICAN berupaya menghilangkan senjata nuklir secara total.
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