Hizbullah Memuji Dukungan Iran terhadap Hak-Hak Sah Lebanon

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Memuji dukungan Iran untuk Lebanon, gerakan perlawanan Hizbullah mengatakan tanggapan Republik Islam terhadap agresi Israel menunjukkan komitmen moral, politik, dan operasionalnya terhadap negara Arab.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Selasa, Hizbullah mengatakan tanggapan Iran datang dalam konteks di mana stabilitas regional bergantung pada upaya penuh untuk melindungi perjanjian dan meminta pertanggungjawaban “musuh Zionis” atas pelanggarannya.

Pernyataan tersebut menekankan bahwa dukungan Iran terhadap hak-hak sah Lebanon, serta kesediaannya untuk menanggung biaya material dan politik dari dukungan tersebut, sekali lagi menunjukkan bahwa Teheran-lah yang mendukung dan mendukung Lebanon, bukan sebaliknya.

Hizbullah juga mendesak para pejabat Lebanon untuk memanfaatkan dukungan Iran untuk mencapai tujuan mereka.

“Para pejabat Lebanon harus menghargai posisi dukungan Iran, daripada menanggapi dengan rasa tidak berterima kasih dan penghinaan yang disengaja sebagai tanggapan atas perintah asing,” katanya.

Kelompok ini segera menambahkan bahwa perintah asing seperti itu tidak akan pernah mempengaruhi sikap atau kesetiaan Iran pada era ketika kepentingan mendominasi prinsip-prinsip.

Pernyataan ini dengan tegas menepis tuduhan palsu yang dibuat oleh beberapa pihak terhadap peran “terhormat” Iran dalam menghentikan agresi Israel.

Pernyataan tersebut mengklarifikasi bahwa tanggapan Iran, yang dilakukan bersamaan dengan dukungan gerakan perlawanan Ansarullah di Yaman, bertujuan untuk membuat Amerika Serikat memahami bahwa mendukung agresi akan menghancurkan semua perjanjian.

Iran bersikeras untuk memasukkan gencatan senjata di semua lini, terutama di Lebanon, dalam perjanjian apa pun, tambah pernyataan itu.

Kelompok tersebut lebih lanjut menyatakan bahwa payung regional dan kekuatan perlawanan memberi Lebanon kemampuan untuk memaksa musuh, melalui negosiasi tidak langsung, untuk mundur, sehingga membuka jalan bagi kembalinya para pengungsi dan rekonstruksi negara tersebut.

Pada hari Minggu, Iran melancarkan serangan rudal ke wilayah pendudukan sebagai pembalasan atas serangan Israel pada hari Minggu di ibu kota Lebanon, Beirut.

Sebelum babak agresi terakhir ini, gencatan senjata yang ditengahi Pakistan telah diberlakukan sejak awal April, menyusul perang agresi besar-besaran AS-Israel melawan Iran yang dimulai pada 28 Februari.

Para pejabat Iran juga menegaskan bahwa setiap gencatan senjata harus mencakup penghentian serangan Israel terhadap Lebanon.