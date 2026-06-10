Pezeshkian Tegaskan Iran Tegas Membela Hak Nasional

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Presiden Iran Masoud Pezeshkian menggambarkan menjaga keamanan nasional dan memastikan ketenangan masyarakat sebagai prioritas utama Teheran, menekankan bahwa Iran tidak akan mundur dalam menghadapi ancaman apa pun.

Dalam postingan di akun X-nya pada hari Senin, Presiden Pezeshkian menggarisbawahi bahwa prioritas utama Iran adalah “keamanan nasional dan perdamaian rakyat.”

Dia menyatakan bahwa Republik Islam akan dengan tegas membela hak-hak bangsa dan “tidak akan mundur dalam menghadapi ancaman apa pun.”

Menggambarkan diplomasi dan pertahanan sebagai pilar pelengkap kekuatan nasional, Pezeshkian berkata, “Kami tidak pernah meninggalkan lapangan maupun meja perundingan.”

Mengekspresikan keyakinannya terhadap ketahanan negaranya, presiden menambahkan bahwa, Insya Allah, “dengan persatuan dan rasionalitas, Iran akan berhasil melewati ujian ini.”

Pernyataannya muncul di tengah meningkatnya ketegangan regional menyusul serangan Israel di pinggiran selatan Beirut dan berlanjutnya pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata 8 April, perkembangan yang memicu serangkaian tindakan pembalasan Iran terhadap sasaran militer Israel.

Korps Pengawal Revolusi Islam mengumumkan bahwa mereka telah menargetkan pangkalan udara Ramat David dengan rudal balistik, menggambarkannya sebagai sumber agresi Israel terhadap Lebanon, termasuk serangan yang menyebabkan korban sipil dan pengungsian di distrik Dahiyeh di Beirut dan Lebanon selatan.

Pada Senin pagi, IRGC melakukan 'Operasi Nasr (Kemenangan),' yang menyerang pangkalan udara Tel Nof dan Nevatim di wilayah pendudukan, sebagai tanggapan atas serangan rudal Israel terhadap instalasi radar di Iran.

Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan operasi tersebut merupakan pembelaan diri yang sah berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB, dan menekankan bahwa tindakan tersebut merupakan tindak lanjut dari pelanggaran berulang Israel terhadap gencatan senjata dan agresi berkelanjutan terhadap Lebanon. Ia memperingatkan bahwa setiap serangan Israel lebih lanjut terhadap Lebanon atau kepentingan Iran akan ditanggapi dengan respons yang lebih luas dan lebih kuat.

Sementara itu, Markas Besar Khatam al-Anbia Iran mengumumkan penghentian operasi militer terhadap rezim Israel pada Senin sore, dan memperingatkan bahwa penghentian tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai pengekangan dalam menghadapi agresi di masa depan.

Markas besar tersebut menyatakan bahwa Angkatan Bersenjata Iran telah memberikan “tanggapan yang menyakitkan” terhadap tindakan Israel di Lebanon selatan dan wilayah Dahiyeh di Beirut, dan menggambarkannya sebagai dukungan terhadap rakyat Lebanon. Ia menambahkan bahwa penangguhan operasi harus dipahami sebagai hal yang bersyarat, dan menekankan bahwa agresi lebih lanjut akan memicu “tindakan yang jauh lebih parah dan menghancurkan” dibandingkan sebelumnya.