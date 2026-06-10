15 Tewas, Lebih dari 130 Terluka setelah Gempa Berkekuatan 7,8 Skala Richter di Filipina Selatan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Lima belas orang dilaporkan tewas dan sedikitnya 134 lainnya terluka setelah gempa berkekuatan 7,8 skala richter melanda provinsi Sarangani di Filipina selatan pada Senin pagi, kata pihak berwenang.

Rodrigo Sosmena, direktur kantor pertahanan sipil setempat, mengatakan 12 korban tewas tersebut termasuk tiga di provinsi Sarangani dan sembilan di provinsi Cotabato Selatan, termasuk tujuh di General Santos, sebuah kota dengan populasi sekitar 700.000 jiwa, lapor Xinhua.

Dewan Manajemen dan Pengurangan Risiko Bencana Nasional Filipina mengatakan pihaknya sedang memvalidasi laporan bahwa tiga orang juga tewas di provinsi Davao Occidental.

Kepolisian Nasional Filipina mengatakan dalam laporan terpisah bahwa mereka mencatat 134 orang terluka.

Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina mengatakan gempa tektonik terjadi pada pukul 07.37 waktu setempat di kedalaman 33 km, dengan pusat gempa 32 km barat daya pantai kota Maasim di provinsi Sarangani di Pulau Mindanao.