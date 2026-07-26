Ledakan Kapal Tanker Pelanggar di Selat Hormuz

Menurut laporan kantor berita Abna, berdasarkan informasi yang diterima, beberapa jam lalu sebuah kapal tanker pelanggar di Selat Hormuz yang keluar dari jalur yang ditentukan oleh Republik Islam Iran meledak akibat benturan dengan ranjau laut.

Insiden ini terjadi setelah Republik Islam Iran berulang kali memperingatkan bahwa penyimpangan kapal dari jalur yang diumumkan akan membawa konsekuensi dan tanggung jawab bagi mereka.

Penyelidikan awal menunjukkan bahwa kapal tanker ini, meskipun ada peringatan sebelumnya, menyimpang dari koridor yang ditetapkan oleh Iran dan berada di area di luar jalur pelayaran yang aman.

Peristiwa ini terjadi di tengah situasi di mana dalam beberapa hari terakhir Selat Hormuz menyaksikan peningkatan pergerakan armada asing dan sejumlah kapal pelanggar, sementara Republik Islam Iran menegaskan hak kedaulatannya atas jalur perairan strategis ini.