Nikzad: Tindakan tidak bijaksana pemerintah Ukraina tidak akan dibiarkan tanpa jawaban

Menurut laporan kantor berita Abna, Ali Nikzad, Wakil Ketua Majelis Konsultatif Islam, dalam pidato pendahuluannya sebelum agenda rapat terbuka Parlemen hari ini (Minggu, 4 Mordad), pertama-tama menyampaikan hormat dan salam kepada roh luhur pendiri agung Revolusi Islam, roh malaikat pemimpin syahid umat, Yang Mulia Ayatullah Imam Khamenei, serta para syuhada di jalan kebenaran dan kebijaksanaan sejak awal Islam hingga bentrokan terakhir antara pasukan kebenaran dan fitrah melawan kezaliman dan kesombongan, yaitu perang paksa ketiga; dan menambahkan: sekali lagi kami menyatakan kerendahan hati yang sedalam-dalamnya di hadapan epik pemakaman jutaan orang untuk pemimpin syahid kami yang diselenggarakan oleh rakyat tercinta Iran Islam dan rakyat Irak yang setia dan haus kebenaran, dan kami mendoakan bagi mujahid syahid itu derajat yang tinggi dan pertemuan dengan leluhurnya yang suci.

Ia menyebut titik penting dalam hal ini adalah keputusasaan Amerika yang kriminal di rawa tempat mereka terperosok, dan menambahkan: kita harus sekali lagi menekankan fakta bahwa tatanan yang berlaku di Selat Hormuz tidak akan kembali ke kondisi sebelum perang. Kami juga menyarankan kepada presiden Amerika yang berkhayal untuk mengeluarkan kapas dari telinganya dan meninggalkan kawasan di mana kami dan leluhur kami telah tinggal selama ribuan tahun, sebelum ia mengalami kekalahan yang lebih berat dari kekalahan sebelumnya.

Nikzad, mengkritik tindakan penghambatan pemerintah-pemerintah Eropa terhadap Iran, mengatakan: selama tahun-tahun terakhir kami telah menahan penghambatan dari pemerintah Eropa. Kami memperingatkan pemerintah-pemerintah ini, terutama pemerintah baru Inggris, serta Parlemen dan pemerintah Bulgaria dan pemerintah Ukraina, agar jangan menjadi mainan di tangan Amerika dan menjauhkan diri dari petualangan-petualangan yang bukan urusan mereka.

Ia menegaskan: Republik Islam Iran akan selalu menggunakan hak sahnya untuk mempertahankan integritas teritorialnya, dan setiap titik yang menjadi sumber agresi terhadap negara dan tanah kami, pasti akan menjadi sasaran sah angkatan bersenjata kami, dan tindakan tidak bijaksana pemerintah Ukraina tidak akan dibiarkan tanpa jawaban. Dengan karunia dan janji Ilahi serta sunnah sejarah yang terbukti, kemenangan bangsa besar Iran sudah dekat.