Klaim kosong Netanyahu: Program nuklir Iran harus dihentikan!

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip Al Jazeera, Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim Zionis, dalam wawancara dengan Fox News, tanpa menyebutkan bahwa di satu sisi rezimnya adalah satu-satunya pemilik gudang senjata nuklir di kawasan tanpa pengawasan apa pun dari IAEA, dan di sisi lain program nuklir Teheran bersifat damai, mengklaim: program nuklir Iran harus dihentikan – baik dengan kesepakatan maupun tanpa kesepakatan.

Perdana Menteri rezim Zionis kemudian, dengan mengajukan klaim intervensionis dan bertentangan dengan hukum internasional, menyatakan: perang akan berakhir ketika pemerintah Iran runtuh atau melemah sedemikian rupa sehingga menyadari keharusan untuk menghentikan program nuklirnya!

Benjamin Netanyahu, dalam mengungkapkan keinginannya mengenai Lebanon, menyatakan: kita harus berperang melawan Hizbullah Lebanon, dan kita sedang melakukannya. Kami pasti tidak khawatir tentang Majelis Umum PBB. Saya berniat untuk pergi ke New York juga untuk Majelis Umum tahun ini.