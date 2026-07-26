Memburuknya kondisi pasien di Yaman akibat agresi Arab Saudi

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip Al-Masirah, Abdullah al-Sharif, Wakil Ketua Komite Tinggi Urusan Farmasi Yaman, menekankan: akibat agresi Arab Saudi dan blokade Yaman, kita menghadapi kekurangan lebih dari 1.600 jenis obat-obatan di negara ini.

Ia menambahkan bahwa lebih dari 83 perusahaan farmasi yang bergerak di bidang penyediaan 1.300 jenis obat di Yaman berada dalam kondisi yang sangat buruk. Dalam serangan Saudi-Amerika terhadap Yaman, 2 pabrik produksi obat rusak.

Al-Sharif menyatakan bahwa agresi ini telah mengganggu jalur masuknya obat ke Yaman. Harga pembelian obat juga meningkat tajam akibat blokade Yaman oleh Arab Saudi dan penutupan Bandara Sana'a. Lebih dari 170.000 pasien yang bergulat dengan penyakit yang sulit disembuhkan dan kanker telah terdampak oleh situasi ini.