Hizbullah: Iran mendukung Lebanon dan hubungan resmi harus ditingkatkan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Pernyataan Hizbullah menyatakan bahwa respons rudal Iran terhadap serangan Israel adalah "dalam rangka pertahanan rakyat Lebanon" dan merupakan tanda komitmen politik dan lapangan Teheran terhadap Beirut. Partai tersebut mengatakan bahwa reaksi ini dilakukan ketika serangan dan pelanggaran gencatan senjata oleh Israel terus berlanjut, dan dari sudut pandang Teheran, tindakan ini merupakan pesan tentang perlunya menghormati perjanjian internasional. Hizbullah juga menyebut “dukungan Ansarullah Yaman” dan menganggapnya sejalan dengan upaya untuk menghalangi Israel.

Hizbullah lebih lanjut mengkritik beberapa posisi resmi Lebanon dan mengatakan bahwa tuduhan terhadap Iran adalah “salah” dan tidak berkontribusi pada kepentingan nasional.

Partai ini juga mengumumkan penolakannya terhadap “pernyataan bersama Amerika dan Israel” dan menganggapnya bertentangan dengan prinsip hubungan diplomatik.

Pernyataan Hizbullah meminta pemerintah untuk menempatkan hubungan dengan Teheran pada jalur yang akan membantu tujuan Lebanon, termasuk pembebasan wilayah pendudukan, kembalinya pengungsi dan rekonstruksi, dan menekankan bahwa partai tersebut masih menganut “opsi perlawanan”.