Kelanjutan Serangan Besar-besaran Rezim Zionis di Lebanon; Permintaan umat Kristiani dari komunitas internasional

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - sumber berita di Lebanon melaporkan bahwa tentara Zionis sekali lagi menargetkan daerah pemukiman di dekat kota Tirus dengan serangan udara.

Para agresor pejuang Zionis menargetkan kamp pengungsi "Al-Bas" di pinggiran kota Tirus. Kementerian Kesehatan Lebanon mengumumkan 8 orang tewas dan 32 lainnya luka-luka dalam serangan rezim Zionis di lingkungan Al-Masaken di kota Tirus.

Pada saat kejahatan Israel terus berlanjut, para pemimpin Kristen di kota Tirus, Lebanon, menyerukan tindakan internasional yang cepat untuk mencegah kejahatan rezim Zionis.

Para pemimpin agama Kristen di kota pelabuhan Tirus di Lebanon selatan telah meminta masyarakat internasional dan otoritas Lebanon untuk bertindak cepat mencegah serangan Israel di wilayah Kristen di kota ini.