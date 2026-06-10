Perang Lawan Iran setelah 100 Hari; Bagaimana Penilaian terhadap Pusat-pusat Penelitian Rezim Zionis?

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Setelah 100 hari perang antara Amerika Serikat dan rezim Zionis melawan Iran, diskusi di pusat-pusat penelitian rezim Zionis berubah dari mengikuti jalannya pertempuran menjadi mengevaluasi hasilnya. Apakah perang mampu menggerakkan rezim Zionis dari tahap pencegahan ke tahap pencegahan strategis atau apakah perang tersebut mengungkap keterbatasan kekuatan militer rezim ini dalam hal ketergantungan pada keputusan Amerika dan kemampuan bertahan di front domestik.

Keberhasilan operasional dibandingkan dengan tujuan strategis

Menurut jaringan Al Jazeera, dalam laporan "Institut Studi Keamanan Nasional Israel" bertajuk "Singa Mengaum; Menyimpulkan Fase Pertama Hingga Gencatan Senjata Sementara", "Tamir Hayman", mantan kepala Organisasi Intelijen Militer rezim Zionis dan direktur lembaga ini, menggambarkan operasi ini sebagai kampanye militer terbesar di Timur Tengah sejak tahun 2003. Sebuah perang di mana rezim Zionis untuk pertama kalinya berpartisipasi sebagai mitra aktif Amerika dalam koalisi militer.

Namun, Heyman menegaskan, dua poros utama perang, yakni sistem politik Iran dan program nuklirnya, masih utuh. Dari sudut pandang lembaga ini, keberhasilan tidak hanya diukur dari jumlah serangan atau jumlah kerusakan yang ditimbulkan, namun kriteria utamanya adalah perubahan lingkungan strategis yang memungkinkan Iran mengembangkan kemampuan mengancamnya.

Pentingnya penilaian ini karena lembaga ini dianggap sebagai salah satu pusat yang mempengaruhi pengambilan keputusan keamanan rezim Zionis dan banyak penelitinya yang memiliki pengalaman bekerja di militer, lembaga intelijen, dan diplomasi.

perang melawan Iran setelah 100 hari; Bagaimana penilaian terhadap pusat-pusat penelitian rezim Zionis?

Transisi dari pencegahan ke pencegahan

Di "Pusat Dado" yang berafiliasi dengan departemen operasi rezim Zionis, analisisnya berfokus pada perubahan doktrin militer.

Gal Perl, dalam artikel berjudul "Kesan Awal Operasi Singa Mengaum" yang terbit pada 22 Maret 2026, menilai perang tersebut sebagai tanda langkah rezim Zionis menuju strategi preventif. Sebuah strategi yang bertujuan untuk menghancurkan ancaman sebelum menjadi kemampuan yang tidak dapat dihentikan.

Namun, dia menekankan bahwa keberhasilan pendekatan ini bergantung pada jangka waktu perang melawan Iran yang singkat, terbatas, dan tepat sasaran, termasuk fokus pada program nuklir Iran, bahan fisil, serta kemampuan rudal dan drone.

Menurutnya, bahaya utama muncul ketika operasi tersebut melampaui tujuan spesifik awal dan menjadi upaya untuk mengubah struktur politik Iran atau menyebarkan perang ke front lain.

perang melawan Iran setelah 100 hari; Bagaimana penilaian terhadap pusat-pusat penelitian rezim Zionis?

Dukungan luas terhadap opini publik

Hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa masyarakat Zionis siap mendukung opsi militer sebelum perang dimulai.

Menurut survei yang dilakukan oleh National Security Studies Institute pada tanggal 25 Februari 2026, sekitar 50,5% Zionis mendukung serangan independen terhadap Iran, dan 72,5% percaya bahwa sistem pertahanan rezim Zionis mampu melawan serangan Iran.

Setelah dimulainya perang melawan Iran, jumlah dukungan meningkat. Dalam survei yang dipublikasikan pada 3 Maret 2026, lebih dari 80 persen responden mendukung operasi gabungan Amerika Serikat dan rezim Zionis melawan Iran. Selain itu, 63 persen menginginkan perang terus berlanjut hingga rezim Iran digulingkan, dan 22 persen percaya bahwa pemerintahan Iran akan runtuh sepenuhnya.

Statistik ini menunjukkan perubahan signifikan opini publik terhadap rezim Zionis dari sekedar mendukung serangan militer menjadi menerima tujuan politik yang lebih luas.

perang melawan Iran setelah 100 hari; Bagaimana penilaian terhadap pusat-pusat penelitian rezim Zionis?

Awal dari terkikisnya dukungan

Dua minggu kemudian, jajak pendapat baru yang dilakukan oleh Institute for National Security Studies menunjukkan bahwa meskipun dukungan publik terhadap komunitas Zionis tetap tinggi, yaitu sekitar 78,5 persen, perdebatan tersebut secara bertahap beralih dari kegembiraan atas serangan tersebut ke dampak perang melawan Iran dan kemampuan pihak dalam negeri untuk menahannya.

Sementara itu, Israel Democracy Institute memberikan gambaran lebih detail mengenai perpecahan internal. Menurut survei pusat ini, 93% orang Yahudi di rezim Zionis mendukung perang, sementara angka ini hanya 26% di antara orang Arab yang tinggal di wilayah pendudukan.

Dalam jajak pendapat berikutnya, dukungan terhadap kelanjutan perang melawan Iran menurun dan semakin banyak pertanyaan yang muncul mengenai tujuan akhirnya; Entah tujuannya adalah perjanjian nuklir baru atau penghancuran kemampuan rudal Iran, perubahan sistem politik negara, atau sekadar mencapai gencatan senjata yang lebih baik.

Pandangan optimis terhadap melemahnya Iran

"Begin-Sadat Center" memiliki pendekatan yang lebih optimis terhadap hasil perang melawan Iran.

Shai Shabtai, seorang pensiunan perwira tentara Zionis, menulis dalam sebuah artikel berjudul "Setelah Auman Singa; "Analisis Skenario Masa Depan" menulis bahwa perang bersama antara AS dan rezim Zionis melawan Iran telah berdampak besar pada situasi strategis negara tersebut dan telah mengurangi kemampuan Iran untuk membangun kembali kekuatannya.

Namun, ia menekankan bahwa Iran masih memiliki alat penting seperti pengaruh regional, Selat Hormuz, dan jaringan sekutunya, dan ancamannya belum sepenuhnya hilang.

perang melawan Iran setelah 100 hari; Bagaimana penilaian terhadap pusat-pusat penelitian rezim Zionis?

Perang regional dan multidimensi

"Pusat Kontra-Terorisme Universitas Reichman" tidak melihat perang melawan Iran hanya sebagai pertempuran udara atau rudal.Pusat ini menekankan dalam laporannya bahwa perang melawan Iran memiliki dimensi yang lebih luas dan mencakup bidang-bidang seperti serangan dunia maya, keamanan energi, pelayaran, aktivitas pasukan proksi, dan infrastruktur penting.

Dari sudut pandang pusat ini, seiring dengan meluasnya cakupan perang melawan Iran, konsep medan pertempuran akan melampaui bidang militer dan mencakup jalur laut, pasar energi, dan pangkalan AS di wilayah tersebut.

Selat Hormuz dan dampak perang terhadap perekonomian dunia

Joel Gozansky, peneliti di Institut Studi Keamanan Nasional, dalam artikel berjudul "Minyak dan perang dengan Iran; Pemenang dan pecundang di Teluk Persia" berfokus pada konsekuensi ekonomi dari perang melawan Iran.

Ia mengingatkan, sekitar seperempat minyak dunia dan sebagian besar ekspor gas alam cair melewati Selat Hormuz. Oleh karena itu, ancaman apa pun terhadap jalur ini tidak hanya akan memberikan tekanan pada rezim Zionis, namun juga berdampak pada Amerika Serikat, negara-negara Arab di Teluk Persia, perusahaan asuransi, dan pasar energi global.

perang melawan Iran setelah 100 hari; Bagaimana penilaian terhadap pusat-pusat penelitian rezim Zionis?

Amerika; Aktor yang menentukan

Hampir semua pusat penelitian rezim Zionis menekankan peran sentral Amerika.Dari sudut pandang pusat-pusat ini, Washington bukan lagi satu-satunya pendukung politik atau pemasok senjata, namun mitra langsung dalam perang melawan Iran dan pemain utama dalam memutuskan gencatan senjata dan kemungkinan perjanjian di masa depan.

Beberapa pusat, termasuk Institut "Msgao", bahkan mengkritik apa yang digambarkan sebagai keragu-raguan Amerika dalam mengeksploitasi sepenuhnya pencapaian militer dan percaya bahwa kembali ke perundingan dapat memberi Iran kesempatan untuk membangun kembali kemampuannya.

Pada saat yang sama, ketergantungan pada Amerika telah menciptakan kontradiksi penting bagi rezim Zionis. Karena meskipun partisipasi Washington telah meningkatkan kekuatan militer Tel Aviv, hal ini telah memberikan Amerika keputusan akhir mengenai berakhirnya perang melawan Iran dan menentukan hasil politiknya.

Ringkasan pusat penelitian Israel

Singkatnya, penilaian pusat penelitian Zionis mengenai perang melawan Iran setelah 100 hari dapat diringkas dalam tiga sumbu utama:

Perang ini menandai peralihan rezim Zionis dari strategi pencegahan ke strategi pencegahan.

Kerjasama dengan Amerika telah menciptakan kapasitas operasional yang belum pernah terjadi sebelumnya, namun hal ini telah meningkatkan ketergantungan rezim Zionis pada keputusan-keputusan Washington.

Pada awalnya, opini publik terhadap rezim Zionis secara luas mendukung perang melawan Iran, namun seiring dengan berkepanjangannya konflik dan meningkatnya biaya, dukungan tersebut secara bertahap berkurang.

Namun, pusat-pusat tersebut belum mencapai kesimpulan tunggal. Ada yang menekankan pencapaian militer, ada pula yang skeptis mengenai perubahan keberhasilan taktis menjadi kemenangan strategis, dan ada pula yang lebih fokus pada dampak politik, ekonomi, dan regional akibat perang melawan Iran.