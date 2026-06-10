Serangan drone Angkatan Darat terhadap pangkalan-pangkalan AS di kawasan tersebut

Menurut laporan kantor berita Mehr mengutip Hubungan Masyarakat Angkatan Darat, dalam rangka kelanjutan operasi untuk melawan kejahatan dan gangguan yang dilakukan oleh angkatan darat AS terhadap penduduk di selatan negara, dini hari Rabu tanggal 20 Khordad 1405 (10 Juni 2026), Angkatan Darat Republik Islam Iran dalam tindakan balasan, dengan gelombang serangan drone, menjadikan pangkalan-pangkalan Amerika dan sistem radar Armada Kelima Amerika Serikat di Bahrain sebagai sasaran serangannya.