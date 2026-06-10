Klaim CENTCOM: Kami menyerang Iran selatan untuk membela diri dan atas perintah Trump

Menurut laporan kantor berita Abna, Komando Pusat Angkatan Darat Teroris AS (CENTCOM) melaporkan serangan ke Iran selatan dan mengklaim bahwa mereka melakukan serangan ini untuk membela diri dan sebagai respons terhadap ditembak jatuhnya helikopter Apache Amerika.

Bersamaan dengan serangan ini, suara ledakan juga terdengar di Bandar Abbas dan Sirik.

CENTCOM juga mengklaim bahwa serangan ini dilakukan atas perintah langsung dari Trump.

Komando Pusat Angkatan Darat Teroris AS juga mengklaim bahwa misi yang diumumkan tersebut adalah respons yang setimpal terhadap agresi tidak beralasan dari Iran.

Saluran 14 televisi rezim Zionis melaporkan bahwa Trump telah memberi tahu Netanyahu tentang rincian serangan terbaru AS terhadap Iran.