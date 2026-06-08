Al Jazeera: Pertemuan pertama kelompok perlawanan di Kairo "tidak positif"

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Sumber Palestina dan Mesir mengungkap rincian pertemuan kelompok perlawanan di Kairo dan menekankan bahwa pertemuan pertama para komandan kelompok Palestina (pada hari Sabtu) tidak "positif" menurut salah satu sumber yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Menurut sumber tersebut, pertemuan tersebut menyaksikan perbedaan pendapat mengenai masalah senjata, khususnya "klausul kedelapan" dokumen yang saat ini sedang dinegosiasikan di Kairo. Perselisihan ini terjadi mengenai waktu dimulainya proses penanganan senjata perlawanan dan cara penerapannya.

posisi Hamas; Selesaikan eksekusi fase pertama sebelum memutuskan senjata

Sumber tersebut mengungkapkan bahwa pimpinan Hamas tidak menentang usulan pandangan penanganan kasus senjata tersebut, namun sebelum kasus ini diputuskan, mereka menuntut pelaksanaan penuh kewajiban perjanjian gencatan senjata tahap pertama, termasuk pembubaran kelompok bersenjata yang dibentuk tentara Israel dari kelompok ilegal di Gaza.

Sumber tersebut juga mengungkapkan, hari ini (Minggu) akan digelar pertemuan gabungan antara komandan dan delegasi kelompok Palestina dengan dihadiri kepala dinas intelijen Mesir, kepala intelijen Turki, dan pejabat Qatar. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk menyatukan pandangan dan mencapai kesatuan posisi Palestina mengenai dokumen yang dinegosiasikan dengan perwakilan Dewan Perdamaian Dunia.

Sumber Mesir yang mengetahui mediasi tersebut mengatakan kepada Al Jazeera: "Kairo telah mengajukan pendekatan terhadap klausul kedelapan, dan para mediator akan mencoba menemukan formula yang meyakinkan bagi semua orang dalam pertemuan hari ini yang dapat dijual ke Amerika Serikat dan Dewan Perdamaian." Pendekatan ini mencakup menyepakati jadwal yang tepat untuk pengumpulan senjata, yang dikaitkan dengan langkah-langkah pelaksanaan kewajiban paralel Israel (penarikan dan rekonstruksi).

Para pejabat Mesir baru-baru ini melakukan penyesuaian untuk melindungi perjanjian tersebut dari eskalasi terbaru Israel terhadap Gaza dan mencegahnya agar tidak runtuh, sebuah sumber di Mesir mengatakan kepada Al Jazeera pada hari Sabtu. Penyesuaian tersebut termasuk mewajibkan Israel untuk berhenti membunuh komandan perlawanan dan menarik diri dari “Garis Oranye” (wilayah yang menguasai 8% wilayah Gaza dan dianggap melanggar perjanjian).

Sumber Mesir menunjukkan bahwa penyesuaian ini merupakan ambang batas untuk memulai negosiasi transisi ke tahap kedua; Sebuah tahap yang mencakup penarikan Israel ke sisi lain "garis kuning" dan pengerahan kekuatan stabilitas internasional.

Perlu dicatat bahwa pada hari Sabtu di Kairo, para komandan dan perwakilan Hamas, Jihad Islam, Front Rakyat, Front Demokratik dan Gerakan Reformasi Demokratik (diwakili oleh Samir Mashhrawi) bertemu.