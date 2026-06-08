Serangan militer Israel di Suriah/penangkapan beberapa pemuda Suriah di Saida al-Hanot dan Jabata al-Kham

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Militer rezim Zionis sekali lagi menyerang pinggiran selatan dan utara Quneitra, Suriah. Sekelompok tentara Zionis menangkap seorang pemuda setelah menyerbu desa "Sida al-Hanoot" di pinggiran selatan Quneitra tadi malam dan membawanya ke wilayah pendudukan.

Sekelompok tentara rezim pendudukan lainnya memasuki pemukiman "Jabata Al-Kham" di pinggiran utara Quneitra dengan beberapa kendaraan militer tadi malam dan membawa serta empat pemuda dan remaja.

Kemarin, sekelompok tentara rezim pendudukan menyerbu desa "Sida Al-Hanoot" dengan dua kendaraan militer dan mulai memeriksa orang yang lewat dengan membuat pos pemeriksaan sementara dan kemudian mundur dari daerah tersebut.

Tentara Zionis juga menyerang pertanian “Abu Mazrah” dan desa “Al-Asha” di pinggiran selatan, serta jalan “Al-Ksarat” dekat pemukiman “Jabata Al-Kham”.

Sejak jatuhnya pemerintahan Bashar al-Assad di Suriah (Azar 1403), rezim Zionis telah melakukan kemajuan di wilayah Quneitra di Suriah selatan dengan menyalahgunakan kekosongan keamanan di negara ini, sambil mengebom seluruh fasilitas pertahanan berat dan pesawat tempur negara ini. Mereka juga menduduki sebagian wilayah selatan negara ini, termasuk dataran tinggi strategis "Jabal al-Sheikh".

Setelah provinsi selatan Quneitra, provinsi Daraa juga menduduki peringkat kedua dengan 32 kasus pelanggaran privasi, dengan perbedaan bahwa pelanggaran di provinsi ini lebih berbahaya dan mencakup serangan artileri, infiltrasi darat, dan penerbangan pesawat tempur yang intensif. Selain itu, pelanggaran kedaulatan di wilayah Rif Damaskus dan al-Suwayda terutama terbatas pada penerbangan pesawat agresor.