Penembakan rudal dari Iran ke utara wilayah pendudukan/ respons yang menghancurkan terhadap pelanggaran gencatan senjata

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Tentara rezim Zionis mengumumkan serangan rudal Iran ke wilayah pendudukan beberapa saat sebelumnya.

Tentara rezim pendudukan mengklaim bahwa sistem pertahanan rezim ini mampu mencegat ancaman tersebut.

Selain itu, beberapa sumber berbahasa Ibrani mengumumkan bahwa ledakan terdengar di kota Haifa dan Nazareth.

Operasi hukuman oleh angkatan bersenjata Iran ini terjadi setelah rezim Zionis, dengan dukungan penuh dari Amerika Serikat, berulang kali melanggar gencatan senjata yang ditetapkan di front Lebanon.