Solidaritas dengan bangsa Iran; Lebih dari 150 pengacara Bangladesh mengutuk agresi Amerika dan rezim Zionis

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Dalam sebuah langkah luar biasa yang dilakukan oleh para elit hukum Bangladesh, 156 pengacara dan ahli hukum di wilayah Khulna menandatangani surat resmi yang ditujukan kepada duta besar Republik Islam Iran di Dhaka, sekaligus menyatakan solidaritas terhadap bangsa Iran, mengutuk keras agresi Amerika Serikat dan rezim Zionis terhadap Republik Islam Iran.

Hojjat-ul-Islam wal-Muslimin Seyyed Khalil Razavi, ketua Majelis Ulama Imamiyah Bangladesh, mengacu pada tindakan ini, mengatakan: Komunitas hukum wilayah Khulna, dengan rasa tanggung jawab kemanusiaan dan hukum, telah mengambil sikap menentang insiden dan agresi baru-baru ini terhadap Republik Islam Iran dan menyatakan dukungannya terhadap bangsa Iran.

Dia menambahkan: Dalam surat ini, para ahli hukum Bangladesh telah menyatakan keprihatinan mendalam mengenai konsekuensi terhadap kemanusiaan dan keamanan dari agresi ini dan menekankan bahwa menyerang negara merdeka, menghancurkan infrastruktur penting, mengancam keamanan publik dan menyebabkan kerugian pada warga sipil jelas merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum internasional dan hak asasi manusia yang diterima, dan kita tidak bisa tinggal diam terhadap tindakan tersebut.

Ketua Majelis Ulama Imami Bangladesh mencatat bahwa para penandatangan surat ini menyatakan bahwa kelanjutan kebijakan agresif tidak hanya membahayakan keamanan dan stabilitas kawasan, tetapi juga merusak prinsip keadilan, kedaulatan nasional suatu negara, dan perdamaian dunia. Mereka percaya bahwa tidak ada negara merdeka yang boleh terkena agresi, ancaman, dan hukuman kolektif.

Dalam surat ini, selain menyatakan solidaritas yang tulus terhadap bangsa Iran, simpati juga diungkapkan kepada keluarga para korban, dan organisasi internasional, lembaga hak asasi manusia, dan forum internasional diminta untuk mengambil langkah-langkah praktis dan efektif dalam agenda untuk menghentikan agresi dan meminta pertanggungjawaban para pelaku.

Perlu dicatat bahwa surat ini dikirim ke Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Dhaka dengan tanda tangan 156 pengacara, pensiunan hakim, ahli hukum dan anggota komunitas hukum wilayah Khulna, dan ini merupakan cerminan simpati dan dukungan elit hukum Bangladesh terhadap rakyat Iran terhadap agresi baru-baru ini.