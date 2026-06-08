News Week: Perang dengan Iran mengungkap batas kekuatan Amerika

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Majalah Amerika "Newsweek" dalam laporannya mengacu pada 100 hari sejak agresi AS dan rezim Zionis terhadap Iran, menulis: Bertentangan dengan ekspektasi awal, konflik ini tidak membawa kemenangan yang menentukan bagi Washington dan telah menjadi salah satu tantangan strategis paling kompleks dari pemerintahan Donald Trump.

Menurut Newsweek, pada bulan-bulan pertama perang, Amerika dan Israel berhasil menargetkan sebagian besar infrastruktur militer Iran dan membunuh sejumlah komandan dan tokoh senior Republik Islam. Namun, Iran tidak hanya kebal terhadap keruntuhan politik dan militer, namun juga mampu menggunakan berbagai cara untuk meningkatkan biaya perang.

Di antara alat-alat tersebut, pengendalian dan gangguan lalu lintas maritim di Selat Hormuz digambarkan sebagai faktor tekanan paling penting terhadap Amerika dan sekutunya. Para analis percaya bahwa gangguan pada salah satu koridor energi paling vital di dunia telah menyebabkan kenaikan harga minyak dan gas serta memperparah kelelahan politik dan ekonomi yang disebabkan oleh perang di negara-negara Barat.

Ryan Crocker, mantan duta besar AS, telah memperingatkan bahwa Tiongkok dan negara-negara pesaing Washington lainnya dengan hati-hati mengikuti perkembangan perang dan mungkin belajar dari pengalaman Iran dalam memberikan tekanan pada rute maritim strategis seperti Selat Taiwan atau Selat Malaka.

Daya tahan struktur politik Iran; Salah satu keajaiban perang terbesar

Laporan ini juga menyebutkan bahwa salah satu kejutan terbesar dari perang tersebut adalah ketahanan struktur politik Iran. Bertentangan dengan prediksi beberapa kalangan barat, sistem politik Iran tidak runtuh setelah mantan pemimpin negara itu mati syahid dan kekuasaan dialihkan ke penggantinya. Sementara itu, laporan mengenai kelanjutan aktivitas nuklir dan upaya Teheran untuk membangun kembali kekuatan misilnya telah dipublikasikan; Sebuah isu yang menimbulkan keraguan terhadap narasi kemenangan penuh Washington.

Steven Simon, mantan pejabat Dewan Keamanan Nasional AS, percaya bahwa tujuan seperti mengubah sistem politik Iran atau menghancurkan kekuatan militer negara tersebut atau mencegah Iran memperoleh senjata nuklir tidak dapat dicapai. Dia menggambarkan tujuan-tujuan ini sebagai “maksimum” dan mengatakan bahwa sejauh ini belum ada satupun yang tercapai.

Mostafa Najafi, seorang analis keamanan Iran, percaya bahwa Amerika salah perhitungan dalam tiga bidang utama: ukuran geografis Iran, kapasitas mobilisasi manusia, dan evolusi doktrin militer Teheran, yang telah berubah dari sekedar pencegahan menjadi mengenakan biaya pada musuh.

Menurut para ahli, meskipun konflik masih berlangsung, bidang persaingan utama secara bertahap telah berpindah dari bidang militer ke bidang perang diplomatik, ekonomi, dan psikologis. Dalam situasi seperti ini, masa depan perang akan lebih bergantung pada kemampuan pihak-pihak yang terlibat dalam mengelola tekanan ekonomi, menjaga kohesi internal dan memajukan negosiasi politik dibandingkan di medan perang.