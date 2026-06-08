CNN: Kehadiran Militer AS di Selat Hormuz Tidak Efisien dan Mahal

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA- Jaringan Amerika "CNN" menulis dalam sebuah laporan bahwa para ahli Barat telah sampai pada kesimpulan bahwa Iran akan memungut biaya untuk perjalanan kapal melalui Selat Hormuz dan mereka telah menerima masalah ini.

Analis Barat sampai pada kesimpulan bahwa sistem pengumpulan tol menyebabkan kerusakan ekonomi yang jauh lebih sedikit dibandingkan pemblokiran total selat ini.

Analis pasar yang berbasis di Belgia, Kpler, berpendapat pada bulan April bahwa alasan membayar biaya untuk menyeberangi Selat Hormuz "cukup kuat."

Lembaga ini menyatakan bahwa kehadiran kekuatan militer Amerika di wilayah tersebut tidak efektif dan hal ini juga sangat merugikan pembayar pajak Amerika. Selain itu, membayar sejumlah kecil biaya untuk muatan kapal yang hendak melewati Selat Hormuz tidak dianggap sebagai beban yang berat, meskipun upaya untuk mengubah rezim di Iran dengan tujuan memaksa pembukaan selat tersebut “dapat menimbulkan biaya triliunan dolar, sedangkan akibat dari tindakan tersebut juga tidak dapat dipastikan.

Kepler menunjuk pada penerimaan bayaran atas penggunaan selat Turki dan menyatakan bahwa masalah tersebut dapat diselesaikan oleh negara-negara di kawasan tanpa intervensi Barat, dan bergerak menuju struktur keamanan intra-regional berdasarkan kerja sama bersama dan yang biayanya dibiayai dari tol kapal merupakan alternatif yang sangat menjanjikan.

Memasuki wacana penerimaan tol ke dalam arus utama Barat

Laporan menunjukkan bahwa mekanisme pengumpulan bea masuk Iran telah memasuki wacana arus utama di Barat dan dipandang semakin layak dan praktis, karena memungut bea masuk sebesar $2 juta dari setiap kapal tanker hanya menambah sekitar satu dolar pada harga satu barel minyak.

Menurut laporan ini, sistem tol Iran sudah berfungsi. Meskipun ada ancaman sanksi dari Presiden AS Donald Trump, banyak negara memilih untuk membayar pajak ini. Menurut Kepler, antara 1 Maret hingga 19 Mei saja, setidaknya 450 kapal telah melewati selat ini oleh Iran.

Meskipun Arab Saudi dan Uni Emirat Arab mengklaim telah menyelesaikan sebagian masalah ekspor minyak mereka melalui pipa Timur-Barat dan Habshan-Fujairah, negara lain tidak mempunyai alternatif lain. Selat Hormuz juga masih menjadi hambatan bagi lalu lintas barang lain seperti pupuk, bahan bakar jet, helium, dan aluminium.

Pakar Barat mengatakan keamanan Hormuz dan Teluk Persia sangat bergantung pada tindakan dan keputusan yang diambil Iran.