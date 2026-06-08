Rencana “Perdamaian dengan Rezim Zionis” merupakan tindakan tergesa-gesa dalam kondisi agresi

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Al-Hajj Hassan mengkritik kebijakan pemerintah Lebanon pada sebuah festival yang diadakan pada kesempatan "Idul Fitri Perlawanan dan Pembebasan" di kota Baalbek. Upacara tersebut digelar dengan dihadiri tokoh politik, partai, agama, dan sosial serta bertujuan untuk menentang proyek normalisasi hubungan dengan Israel.

Mengkritik proses negosiasi saat ini, ia mengatakan bahwa Lebanon dihadapkan pada “negosiasi yang putus asa oleh pemerintah yang putus asa” dan bertanya apa pencapaian sebenarnya dari negosiasi tersebut, sementara lebih dari 500 orang tewas selama periode gencatan senjata. Menurutnya, janji-janji seperti penarikan Israel, pemulangan pengungsi, pembebasan tahanan, dan dimulainya rekonstruksi belum terpenuhi.

Al-Haj Hassan juga merujuk pada pernyataan bersama AS dan Israel dan mengatakan bahwa Marco Rubio, Menteri Luar Negeri AS, menyebut Hizbullah sebagai "musuh bersama Lebanon, Israel, dan AS". Dia bertanya mengapa pihak berwenang Lebanon tidak bereaksi terhadap posisi ini dan apakah mereka setuju atau tidak.

Anggota parlemen Lebanon ini juga mengkritik perkataan Joseph Aoun, presiden negara ini, baru-baru ini, tentang kemungkinan perdamaian dengan Israel dan mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat Lebanon tidak menerima opsi tersebut dan keputusan dengan tingkat sensitivitas seperti ini tidak dapat diambil tanpa mempertimbangkan pandangan semua arus politik.

Merujuk pada serangan Israel baru-baru ini yang menewaskan tiga tentara Lebanon, ia menolak klaim Israel tentang "kesalahan identifikasi target" dan mengatakan bahwa kelanjutan serangan ini menunjukkan bahwa perundingan perdamaian tidak realistis dalam situasi saat ini.

Dalam upacara ini, Sheikh Maher Hammoud, ketua Persatuan Cendekiawan Perlawanan Internasional, juga mengutuk serangan Israel terhadap kendaraan tentara Lebanon dan mengatakan bahwa pasukan tentara menjadi sasaran langsung. Ia menekankan, pengorbanan kekuatan perlawanan dan tentara merupakan faktor utama dalam menjaga Lebanon dan kedaulatannya.

Selain itu, perwakilan konsultatif kebudayaan Iran di Lebanon menekankan dukungan berkelanjutan Teheran terhadap kemerdekaan dan integritas wilayah Lebanon dan mengatakan bahwa hak-hak suatu negara diperoleh melalui "stabilitas dan perlawanan". Para pembicara dalam upacara ini menegaskan penolakannya terhadap normalisasi hubungan dengan Israel dan melanjutkan jalur perlawanan sebagai pilihan untuk mempertahankan kedaulatan Lebanon.