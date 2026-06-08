Respons rudal Iran adalah reaksi defensif terhadap pelanggaran gencatan senjata

Menurut kantor berita Abna, Ali Safari, penasihat juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, dalam wawancara dengan Al-Mayadein menyatakan bahwa respons rudal terbaru Republik Islam Iran dilakukan setelah lebih dari satu bulan menahan diri terhadap pelanggaran gencatan senjata dan kelanjutan agresi rezim Zionis.

Ali Safari dengan merujuk pada perkembangan di kawasan mengatakan: Lebanon adalah bagian penting dari perjanjian gencatan senjata, dan perjanjian ini seharusnya dilaksanakan secara bersamaan di Iran dan Lebanon. Namun rezim Zionis melanggarnya dengan melanjutkan serangannya ke Lebanon selatan dan mengancam Dahieh (Beirut selatan).

Ia menambahkan: Angkatan bersenjata Republik Islam Iran sebagai reaksi terhadap tindakan ini, melakukan serangan defensif terhadap rezim Zionis. Menurut Safari, agresi rezim ini dalam beberapa minggu terakhir telah melampaui batas merah dan menyebabkan terjadinya kejahatan di Lebanon.

Pejabat Kementerian Luar Negeri Iran ini juga menyinggung peran Amerika Serikat dalam perkembangan kawasan dan menyatakan: Bukti menunjukkan bahwa Washington dengan kebisuannya terhadap tindakan rezim Zionis dan bahkan dengan memberikan "lampu hijau", telah menyediakan lahan bagi kelanjutan serangan-serangan ini.

Safari dengan mengatakan bahwa Iran secara cermat memantau situasi di lapangan, menegaskan: Jika Amerika serius dalam negosiasi, maka agresi terhadap Lebanon dan tindakan permusuhan terhadap Iran harus dihentikan.

Ia menambahkan: Pengalaman masa lalu menyebabkan Teheran memandang posisi Amerika dengan skeptis.

Ia juga menegaskan bahwa Iran siap untuk semua skenario yang mungkin, baik kelanjutan konflik maupun kemajuan jalur diplomatik.

Safari di akhir dengan menekankan dukungan Iran kepada Lebanon mengatakan: Republik Islam Iran tidak akan pernah meninggalkan Lebanon, perlawanan, dan rakyat negara ini sendirian, dan kebijakan ini dilanjutkan berdasarkan arahan Pemimpin Revolusi.