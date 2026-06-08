Israel Hayom: Serangan ke Iran Dikoordinasikan dengan Amerika

Menurut kantor berita Abna mengutip Al-Mayadeen, sementara Axios mengutip seorang pejabat militer Amerika mengklaim bahwa militer AS tidak terlibat dalam agresi rezim Zionis ke Iran, surat kabar berbahasa Ibrani Israel Hayom mengutip sumber melaporkan bahwa rezim Zionis mengkoordinasikan agresinya terhadap Iran dengan Amerika.

Sebelumnya, Trump mengklaim bahwa dalam kontaknya dengan Netanyahu ia memintanya untuk tidak merespons respons rudal Iran atas pelanggaran gencatan senjata, namun sumber-sumber Zionis melaporkan adanya agresi rezim ini terhadap negara kami.

Situs Zionis Walla juga mengklaim bahwa angkatan udara rezim Zionis telah menargetkan lebih dari 10 titik termasuk sistem pertahanan udara dan rudal balistik Iran.