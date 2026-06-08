Dukungan Gerakan Mujahidin Palestina terhadap respons Iran kepada rezim Zionis

Menurut kantor berita Abna mengutip Al-Masirah Yaman, Gerakan Mujahidin Palestina dalam sebuah pernyataan memberi selamat atas respons rudal Iran terhadap agresi rezim Zionis terhadap Dahieh (Beirut selatan).

Gerakan "Mujahidin" Palestina dalam sebuah pernyataan mendukung tindakan Republik Islam Iran sebagai respons atas agresi rezim Zionis terhadap Dahieh.

Gerakan ini menyatakan bahwa respons Iran kepada rezim Zionis telah menciptakan persamaan baru di medan perang dan menunjukkan bahwa hanya bahasa kekuatan dan perlawanan yang dapat mencegah kelanjutan rencana dan agresi musuh.

Dalam pernyataan ini, rezim Zionis juga digambarkan sebagai penyebab utama ketidakstabilan dan ketidakamanan di kawasan, dan ditegaskan bahwa menghadapi rezim ini diperlukan untuk mengembalikan stabilitas ke kawasan.

Gerakan Mujahidin Palestina selanjutnya menyerukan kepada bangsa-bangsa di kawasan dan berbagai arus untuk bersatu dalam menghadapi "petualangan rezim Zionis dan hegemoni Amerika".