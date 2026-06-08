  1. Home
  2. melayani
  3. Berita Asia Barat dan Timur Tengah

Yaman: Serangan rudal Iran memperkuat persatuan front-front

8 Juni 2026 - 11:27
News ID: 1824267
Source: ABNA
Yaman: Serangan rudal Iran memperkuat persatuan front-front

Kementerian Luar Negeri Yaman menyatakan bahwa serangan rudal Iran terhadap Israel memperkuat persatuan front-front.

Menurut kantor berita Abna mengutip Al-Yaman Net, Kementerian Luar Negeri Yaman dalam sebuah pernyataan mengumumkan bahwa serangan rudal Iran ke wilayah pendudukan telah memperkuat formula "persatuan front-front" dan menghancurkan formula "agresi tanpa biaya" yang ingin dipaksakan dan dilembagakan oleh musuh Israel.

Kementerian Luar Negeri Yaman menambahkan: Poros jihad, perlawanan, dan Al-Quds berada dalam koordinasi berkelanjutan untuk menghadapi segala kemungkinan perkembangan dan peristiwa.

Your Comment

You are replying to: .
captcha