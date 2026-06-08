Klaim pejabat AS: Kami tidak berpartisipasi dalam serangan Israel ke Iran

Menurut kantor berita Abna, Axios mengutip seorang pejabat militer AS mengklaim bahwa militer Amerika tidak berpartisipasi dalam agresi rezim Zionis terhadap Iran.

Hal ini sementara media berbahasa Ibrani Israel Hayom mengutip sumber melaporkan bahwa rezim Zionis mengoordinasikan agresinya terhadap Iran dengan Amerika.

Sebelumnya, Trump mengklaim bahwa dalam kontaknya dengan Netanyahu ia memintanya untuk tidak merespons respons rudal Iran atas pelanggaran gencatan senjata, namun sumber-sumber Zionis melaporkan adanya agresi rezim ini terhadap negara kami.