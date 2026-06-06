Pesan Araqchi kepada Aoun: Selamatkan Lebanon dari musuh sebenarnya

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Seyyed Abbas Araqchi, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, dalam sebuah pesan yang ditujukan kepada Presiden Lebanon Joseph Aoun, menekankan bahwa Lebanon harus diselamatkan dari musuh sebenarnya.

Araqchi menulis di akun jejaring sosial X-nya: Berdasarkan pernyataan Bapak Aoun, tampaknya Iran-lah yang telah menduduki seperlima wilayah Lebanon, menggusur seperempat penduduk Lebanon, dan membombardir negaranya setiap hari.

Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran menambahkan: Jika Lebanon adalah alat tawar-menawar bagi Iran, kita pasti sudah mencapai kesepakatan sejak lama.

Araqchi menekankan: Selamatkan Lebanon dari musuh sebenarnya, Tuan Presiden!