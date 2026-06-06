Umat ​​Muslim Kanada Menerbitkan Buklet tentang Memerangi Islamofobia

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Dewan Urusan Publik Muslim Kanada (CMPAC) telah menerbitkan sebuah buklet tentang Islamofobia, menyerukan kepada pemerintah federal untuk mengambil langkah-langkah yang lebih efektif untuk mendukung umat Muslim dan memerangi ujaran kebencian anti-Islam. Dokumen tersebut diterbitkan pada peringatan lima tahun serangan mematikan terhadap keluarga Muslim Afzal di London, Ontario, Kanada, yang menewaskan empat anggota keluarga tersebut.

Peringatan tentang Berlanjutnya Islamofobia di Kanada

Khaled Al-Qazzaz, direktur eksekutif Dewan Urusan Publik Muslim Kanada, mengatakan pada konferensi pers di Ottawa, ibu kota Kanada, bahwa serangan 6 Juni 2021 terhadap keluarga Afzal bukan hanya insiden terisolasi, tetapi mengungkapkan realitas yang telah diperingatkan oleh komunitas Muslim Kanada selama bertahun-tahun. Ia menekankan bahwa Islamofobia tidak terbatas pada tindakan individu, tetapi juga berakar pada struktur sosial dan kelembagaan.

Al-Qazzaz menambahkan bahwa meskipun telah bertahun-tahun dilakukan penelitian, konsultasi, dan janji publik, Muslim Kanada terus menghadapi diskriminasi, pelecehan, kekerasan, dan perlakuan tidak adil. Menurutnya, buklet baru ini didasarkan pada laporan parlemen, penelitian akademis, dan studi pemerintah, serta menawarkan saran untuk meningkatkan keamanan masjid dan sekolah Islam, mengalokasikan dana khusus, dan meningkatkan akuntabilitas lembaga publik.

Menuntut tindakan nyata alih-alih tindakan simbolis

Direktur eksekutif CMPAC juga menunjuk pada keputusan pemerintah Kanada untuk mengganti Perwakilan Khusus untuk Melawan Islamofobia dengan dewan penasihat, dengan mengatakan bahwa dewan tersebut diharapkan dapat memainkan peran efektif dalam memerangi Islamofobia dalam praktik. Ia menekankan bahwa komunitas Muslim Kanada menginginkan tindakan konkret dan langsung dalam hal ini.

Sementara itu, Taha Ghayyor, direktur eksekutif Justice for All Canada, mengatakan bahwa kekerasan anti-Muslim berakar pada ideologi transnasional yang direplikasi di berbagai belahan dunia. Menurutnya, pemikiran yang sama yang menyebabkan serangan terhadap keluarga Afzal juga terlihat dalam serangan tahun 2017 terhadap Pusat Kebudayaan Islam di Quebec City, Quebec, Kanada, di mana enam jemaah Muslim meninggal.

Peningkatan kejahatan kebencian terhadap Muslim

Ghayyor, mengutip statistik resmi Kanada, mengumumkan bahwa kejahatan kebencian terhadap Muslim meningkat sebesar 94 persen pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menekankan bahwa di balik setiap statistik ini terdapat orang-orang yang hidup dalam ketakutan, ketidakamanan, dan rasa terpinggirkan. Ia juga mengidentifikasi supremasi kulit putih, kebencian transnasional, dan intervensi asing sebagai faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan Islamofobia.

Heather McPherson, pemimpin Partai Demokrat Baru Kanada, juga mengatakan bahwa umat Muslim di berbagai kota di seluruh negeri terus menghadapi diskriminasi, ancaman, dan serangan terhadap tempat ibadah mereka. Buklet setebal 30 halaman, yang diterbitkan oleh Dewan Urusan Publik Muslim Kanada, menyerukan kepada pemerintah di semua tingkatan untuk melampaui kecaman simbolis dan mengambil langkah-langkah praktis untuk melindungi umat Muslim Kanada, menghadapi Islamofobia struktural, meningkatkan keamanan tempat ibadah, dan memperluas pendidikan dan kesadaran publik.