Pengungkapan pelatihan 50 pasukan khusus Somaliland di Palestina yang diduduki/ Menteri Luar Negeri Mesir: Kami menentang tindakan sepihak apa pun yan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdel Ati, dalam percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Somalia Abdulsalam Abdi Ali, menekankan pentingnya menjaga keamanan dan stabilitas Somalia, dengan mengatakan bahwa Kairo memantau perkembangan di Somalia, terutama di ibu kota negara itu, Mogadishu, dan sangat mendukung persatuan, kedaulatan, dan integritas teritorial Republik Federal Somalia dan lembaga-lembaganya.

Ia menekankan bahwa Mesir sepenuhnya menentang tindakan sepihak apa pun yang merugikan integritas teritorial Somalia atau melemahkan kedaulatannya.

Menteri Luar Negeri Somalia, mengapresiasi posisi konsisten Mesir dan dukungan berkelanjutan untuk negara tersebut di tingkat politik, pembangunan, dan keamanan, menekankan komitmennya untuk terus berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kairo mengenai berbagai isu kepentingan bersama untuk mencapai tujuan bersama.

50 Pasukan Khusus Somaliland Dilatih di Palestina yang Diduduki

Pembicaraan antara Menteri Luar Negeri Mesir dan Somalia terjadi setelah sebuah laporan Israel baru-baru ini mengungkapkan bahwa 50 pasukan khusus Somaliland sedang dilatih di wilayah Palestina yang diduduki sebagai bagian dari kerja sama militer yang berkembang dan mengubah keseimbangan kekuatan di Laut Merah. Hal ini telah membuat Mesir marah.

Wilayah separatis Somaliland sebelumnya telah mengajukan tawaran provokatif kepada Amerika Serikat untuk memindahkan pangkalan militer Washington di Timur Tengah ke wilayah strategisnya. Tawaran tersebut tidak terbatas pada bidang militer, tetapi juga mencakup serangkaian insentif ekonomi, termasuk pengalihan hak investasi di sektor pertambangan dan energi, dengan perkiraan cadangan minyak hingga lima miliar barel.

Menurut penelitian ekstensif yang diterbitkan di surat kabar Inggris "Daily Telegraph", Somaliland telah menjadi medan pertempuran strategis aktif bagi kekuatan dan negara-negara besar di Timur Tengah dalam beberapa tahun terakhir. Lokasi Somaliland sangat penting karena menghadap Selat Bab al-Mandab, jalur air vital yang dilalui sekitar 15 persen lalu lintas maritim.

Somaliland terletak di barat laut negara Somalia di Tanduk Afrika, dan wilayah ini telah berupaya memisahkan diri dari negara tersebut selama bertahun-tahun. Namun, negara-negara di wilayah tersebut, kecuali Ethiopia dan rezim Zionis, menentang pengakuannya. Rezim Zionis berupaya memindahkan warga Palestina ke wilayah tersebut dan menguasai Selat Bab al-Mandab sebagai imbalan atas pengakuan republik yang memproklamirkan diri ini.

Para pejabat Somaliland sebelumnya telah menawarkan kesempatan kepada Tel Aviv untuk menempatkan warga Palestina di wilayah tersebut sebagai imbalan atas pengakuan wilayah tersebut. Tel Aviv baru-baru ini membuka kedutaan besarnya di wilayah otonom ini.

15 Negara Arab dan Islam Mengecam Langkah Somaliland

Pada 23 Juni, 15 negara Arab dan Islam mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam keputusan wilayah yang memproklamirkan diri sebagai “Somaliland” untuk membuka kedutaan di Yerusalem yang diduduki, menyebutnya sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Dalam pernyataan tersebut, para menteri luar negeri Mesir, Turki, Arab Saudi, Qatar, Yordania, Pakistan, Indonesia, Djibouti, Somalia, Palestina, Oman, Sudan, Yaman, Lebanon, dan Mauritania mengecam langkah tersebut dan menyebutnya sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.

Somalia telah menghadapi keadaan disintegrasi teritorial sejak runtuhnya pemerintahan “Mohammed Siad Barre” pada tahun 1991. Meskipun legitimasi internasionalnya sejauh ini berada di tangan pemerintah federal di “Mogadishu,” kendalinya secara praktis terbatas pada ibu kota dan sebagian wilayah negara. Kekosongan kekuasaan ini telah menyebabkan unit-unit regional beroperasi secara independen; Termasuk Somaliland di utara, yang memiliki kemerdekaan de facto, dan negara bagian "Puntland" di timur, yang telah otonom sejak tahun 1998.