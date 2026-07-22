Al-Hayya kepada para penjajah: kamilah pemilik perjuangan Palestina

Menurut laporan kantor berita Abna, Khalil al-Hayya, kepala baru biro politik gerakan Hamas, dalam pesan singkat memberi peringatan kepada para penjajah.

Ia menambahkan: kami katakan kepada para penjajah bahwa kamilah pemilik perjuangan Palestina.

Kepala biro politik Hamas, berbicara kepada kaum Zionis, mengatakan: baik terbunuhnya anak-anak kami maupun syahidnya para pemimpin dan komandan kami tidak akan menakuti kami dan tidak akan membuat kami merasa takut.

Al-Hayya dalam dialog dengan para pemimpin kelompok Palestina: mewujudkan persatuan nasional adalah prioritas utama Hamas

Di sisi lain, sejumlah pemimpin kelompok perlawanan Palestina dalam percakapan telepon terpisah memberi selamat kepada Khalil al-Hayya atas pemilihannya sebagai kepala biro politik Gerakan Perlawanan Islam Hamas dan atas kepercayaan yang diberikan oleh anggota gerakan ini kepadanya.

Dalam kerangka ini, Khalil al-Hayya mengadakan pembicaraan telepon dengan Jamil Mazhar, wakil sekretaris jenderal Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina; Mohammed Dahlan, ketua arus Reformasi Demokratik dalam gerakan FATAH; Bassam as-Salihi, sekretaris jenderal Partai Rakyat Palestina; dan Jibril ar-Rajub, anggota Komite Sentral gerakan FATAH.

Dalam pembicaraan tersebut, al-Hayya menekankan bahwa mewujudkan persatuan bangsa Palestina berada di puncak prioritas yang akan ia dan pimpinan Hamas usahakan untuk dicapai pada tahap mendatang.