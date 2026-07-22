Amir Akraminia: Kami Bahkan Tidak Akan Memberikan Izin Kehadiran Awal di Pulau-Pulau Kami kepada Musuh

Menurut laporan kantor berita Abna, Brigadir Jenderal Mohammad Reza Akraminia, juru bicara angkatan darat negara kita, dalam wawancara dengan radio "Goftogu" terkait kesiapan menyeluruh angkatan darat dan angkatan bersenjata menghadapi ancaman, menyatakan: Kami sudah membaca tangan musuh! Untuk setiap wilayah ini kami memiliki skenario sebelumnya dan telah berulang kali berlatih dalam manuver. Setiap agresor yang memasuki wilayah ini, akan kami hancurkan di tempat dengan tembakan berat.

Dengan merujuk pada pentingnya momen saat ini, ia menyatakan: Kita berada dalam masa yang sangat sensitif dan bersejarah, dan kami yakin kinerja bangsa Iran, angkatan bersenjata, angkatan darat, dan Korps Pengawal Revolusi Islam akan sedemikian rupa sehingga menjamin dan menentukan posisi kuat Republik Islam Iran untuk beberapa dekade mendatang di kawasan dan dunia.

Juru bicara angkatan darat, dengan menyatakan bahwa negara terlibat dalam perang yang tidak diinginkan dan tidak adil dari pihak musuh Amerika, mengatakan: Dalih mereka untuk serangan ini adalah klaim upaya Iran untuk mencapai senjata atom; padahal kami telah berulang kali dan dengan tegas menyatakan bahwa kami sama sekali tidak pernah mencari persenjataan nuklir.

Brigadir Jenderal Akraminia menambahkan: Musuh selalu, berdasarkan kondisi masing-masing negara, mengajukan dalih-dalih seperti penyelundupan narkoba atau pengembangan persenjataan nuklir sebagai kebijakan deklarasi mereka, sehingga dengan cara ini mereka dapat menciptakan landasan untuk serangan militer, tekanan, ancaman, dan sanksi, serta menempatkan negara sasaran dalam posisi lemah dan kondisi perang.

Dengan merujuk pada perkembangan terbaru di kawasan dan kegagalan Washington dalam menjalankan kebijakannya, ia menegaskan: Perhitungan strategis Amerika terhadap posisi Republik Islam Iran mengalami kesalahan kalkulasi. Dengan menyaksikan peristiwa-peristiwa seperti operasi "Badai Al-Aqsa", pukulan yang diterima Hamas dan Hizbullah, serta jatuhnya rezim Assad di Suriah, mereka secara keliru mengira bahwa Iran berada dalam posisi lemah, dan atas dasar itulah mereka memaksakan perang ini kepada kami.