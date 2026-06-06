Delegasi Hamas tingkat tinggi yang dipimpin oleh Khalil al-Hayyah tiba di Kairo untuk putaran pembicaraan baru

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Sebuah delegasi Hamas tingkat tinggi yang dipimpin oleh Khalil al-Hayyah tiba di Kairo, ibu kota Mesir, siang ini (Jumat) untuk mengadakan putaran pembicaraan gencatan senjata baru dan bertemu dengan kelompok-kelompok Palestina.

Menurut gerakan Hamas, delegasi yang terdiri dari Zaher Jabarin (kepala Hamas di Tepi Barat), Hossam Badran, dan Ghazi Hamad (anggota biro politik gerakan tersebut) akan bertemu dan berdiskusi dengan para pejabat Mesir dan saudara-saudara mediator.

Tujuan pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan implementasi fase pertama perjanjian gencatan senjata, menghentikan agresi berulang rezim Zionis terhadap Jalur Gaza, dan menemukan mekanisme yang tepat untuk memasuki fase kedua perjanjian tersebut.

Selain itu, delegasi Hamas juga dijadwalkan bertemu dengan kelompok dan faksi Palestina. Pertemuan-pertemuan ini bertujuan untuk menyajikan posisi nasional yang bersatu mengenai berbagai isu dan menyepakati cara-cara untuk mengatasi tantangan yang dihadapi rakyat Palestina.

Putaran baru negosiasi Hamas dengan para pejabat Mesir dan mediator dijadwalkan akan dimulai besok (Sabtu) dan berlangsung selama beberapa hari.