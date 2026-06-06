Strategi Berulang Zionis Kali Ini di Lebanon: Dari Genosida hingga Penghancuran Besar-besaran

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – Penghancuran Gaza yang bersifat sistematis dan kriminal oleh rezim Zionis kini sedang diulang sepenuhnya di Lebanon Selatan; suatu hal yang bahkan menimbulkan kekhawatiran di kalangan pejabat Washington. Kebrutalan Zionis yang terus meningkat menunjukkan bahwa janji-janji pemerintah Netanyahu setelah berakhirnya secara resmi konflik dengan Hizbullah pada November 2024 sepenuhnya merupakan kebohongan.

Agresi rezim Zionis terhadap Iran, yang dimulai pada 28 Februari dengan kerja sama penuh dan kriminal dari Amerika Serikat, berlangsung bersamaan dengan serangan ke Lebanon Selatan. Sejak saat itu, pendudukan wilayah-wilayah Lebanon Selatan terus meluas. Hal ini tampaknya bertujuan untuk menciptakan zona penyangga terhadap serangan Hizbullah. Asumsi optimistis Zionis adalah bahwa Iran akan disingkirkan sebagai ancaman, sehingga pendukung utama Hizbullah juga akan tersingkir.

Pada saat itu, sejumlah komentator dan pemimpin Zionis memuji pencapaian teknis dan militer negara tersebut, sambil melupakan bahwa Hizbullah bukan hanya sebuah gerakan yang hidup, tetapi juga sebuah ide. Bagi musuh Zionis, Hizbullah akan menjadi lubang yang dalam, jalan buntu yang tidak jelas ujungnya, dan masalah yang tidak dapat diselesaikan. Zionis tidak pernah memahami bahwa keyakinan hanya dapat dilawan dengan keyakinan yang lebih kuat, dan bahwa Hizbullah terus memberikan perlawanan sengit terhadap tank, rudal, dan pesawat tempur.

Sejak bulan Maret, Israel telah menghancurkan infrastruktur, memaksa penduduk mengungsi, dan menghancurkan desa-desa di Lebanon Selatan secara total, dengan asumsi keliru bahwa tindakan tersebut akan menjamin keamanan permukiman Zionis di wilayah utara Palestina yang diduduki, dekat perbatasan Lebanon.

Pada bulan April, di bawah bayang-bayang perang dengan Iran, gencatan senjata lain antara Israel dan Lebanon diberlakukan dan diperpanjang selama 45 hari hingga pertengahan Mei. Pertunjukan yang dianggap konyol ini berlangsung sementara operasi militer Israel tetap berlanjut. Hingga 1 Juni, lebih dari satu juta warga Lebanon telah mengungsi dan lebih dari 3.300 orang gugur. Dalam periode yang sama, 24 tentara Zionis dan 4 warga sipil Zionis tewas.

Dengan keteguhan Iran dalam diplomasi yang diperkuat oleh berlanjutnya penutupan Selat Hormuz, serta Hizbullah yang menunjukkan tanda-tanda kebangkitan kembali dalam perlawanan, rencana musuh Zionis menjadi gagal total. Semangat Hizbullah untuk terus melawan tampak dalam serangan-serangan mematikan terhadap tentara Israel menggunakan drone yang tahan terhadap gangguan elektronik (jamming).

Drone bunuh diri berbasis serat optik ini, yang terhubung ke operator melalui kabel tipis namun sangat panjang, memiliki jangkauan hingga beberapa kilometer serta kemampuan pengamatan dan manuver yang tinggi. Tentara Zionis yang selama ini merasa memiliki perlindungan lapis baja yang tidak dapat ditembus oleh serangan Hizbullah, kini menjadi sasaran yang mudah.

Orna Mizrahi, mantan pejabat keamanan nasional Israel yang kini memimpin Program Lebanon di Institut Studi Keamanan Nasional di Tel Aviv, mengakui bahwa: "Drone-drone itu menyebabkan kebingungan karena sifatnya yang mengejutkan. Tentara Israel tidak menyangka bahwa mereka akan menjadi begitu berbahaya. Di Israel, drone-drone itu dianggap seperti mainan."

Pernyataan tentara Israel yang dikutip oleh Times of Israel menunjukkan bahwa militer Israel tidak lagi memandang drone tersebut secara sederhana. Drone-drone itu menciptakan:"Ancaman yang dinamis dan terus berkembang, menggunakan alat-alat yang murah dan mudah diperoleh dengan tingkat perubahan yang tinggi."

BBC melaporkan kesaksian yang penuh kecemasan dari Sami Zanati, kepala dewan kota Shomera di Israel utara:"Masalahnya adalah Anda tidak bisa merasakan kedatangannya (drone). Anda sedang duduk dan tiba-tiba ia datang. Dan jika Anda lari, ia akan mengejar Anda."

Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, sambil mengakui bahaya dari "paket-paket kematian" yang murah dan efektif ini, berjanji bahwa sebuah "tim khusus" sedang berusaha untuk "menyelesaikan masalah tersebut".

Meskipun korban di pihak Zionis terus bertambah, propaganda Israel mengenai kemenangan-kemenangannya tetap berlanjut dan berupaya membenarkan kebijakan agresinya terhadap Lebanon. Pendudukan wilayah Benteng Beaufort (Qal'at Bofor) dan Bukit Ali al-Tahir pada 31 Mei dirayakan oleh Pusat Penelitian dan Pendidikan Alma Israel sebagai sebuah pencapaian penting secara operasional, karena kawasan tersebut dianggap strategis di Lebanon Selatan dan memiliki arti penting bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, "hilangnya kendali atas kawasan Beaufort" dianggap sebagai "kekalahan operasional langsung bagi Hizbullah".

Operasi darat yang oleh Zionis digambarkan secara menyesatkan sebagai tanda ketegasan tidak mampu menyembunyikan meningkatnya keputusasaan dalam pemerintahan Netanyahu. Sampai-sampai ia terpaksa mengancam akan menyerang ibu kota Lebanon pada 1 Juni.

Pada 2 Juni, Israel Katz, Menteri Pertahanan Israel, mengatakan kepada peserta konferensi ekspor pertahanan bahwa pemboman terhadap sejumlah kawasan di Beirut yang diduga memiliki hubungan dengan Hizbullah berada dalam agenda.

Ia menyatakan: "Bukti keberhasilan kebijakan ini dalam melindungi permukiman dekat perbatasan sangat sederhana dan akan terlihat dalam beberapa hari mendatang: jika penembakan ke arah permukiman berhenti, atau jika berlanjut dan kami menyerang Dahiyeh di Beirut, maka persamaan ini akan menjadi kenyataan."

Saat ini, gencatan senjata lain yang digambarkan sebagai semu dan kekanak-kanakan sedang berlangsung, yang hanya tercapai setelah percakapan telepon yang disertai teriakan dan makian antara Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, dan Netanyahu pada 1 Juni.

Menurut seorang pejabat Amerika yang dikutip oleh Axios, Trump berteriak: "Kamu benar-benar gila. Kalau bukan karena saya, sekarang kamu sudah berada di penjara. Saya sedang menyelamatkanmu. Sekarang semua orang membencimu. Semua orang membenci Israel karena kejadian-kejadian ini."

Sementara itu, Trump sendiri menghadapi kebuntuan terkait Iran, karena Teheran menetapkan penghentian agresi Israel terhadap Lebanon sebagai prasyarat bagi berlangsungnya perundingan.