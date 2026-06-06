Iraqchi kepada Michel Aoun: Selamatkan Lebanon dari Musuh Sejatimu

Menurut laporan kantor berita ABNA, Sayyid Abbas Iraqchi, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, dalam sebuah pesan kepada Presiden Lebanon di platform X menulis: "Berdasarkan pernyataan Tuan Aoun, tampaknya Iran-lah yang telah menduduki seperlima wilayah Lebanon, mengungsikan seperempat warga Lebanon, dan membombardir negara Anda setiap hari."

Ia menyatakan lebih lanjut: "Jika Lebanon adalah alat tawar-menawar bagi Iran, kami sudah lama mencapai kesepakatan. Selamatkan Lebanon dari musuh sejatimu, Tuan Presiden!"