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Iraqchi kepada Michel Aoun: Selamatkan Lebanon dari Musuh Sejatimu

6 Juni 2026 - 10:22
News ID: 1823141
Source: ABNA
Iraqchi kepada Michel Aoun: Selamatkan Lebanon dari Musuh Sejatimu

Menteri Luar Negeri, menyapa Presiden Lebanon, menulis: "Jika Lebanon adalah alat tawar-menawar bagi Iran, kami sudah lama mencapai kesepakatan. Selamatkan Lebanon dari musuh sejatimu, Tuan Presiden!"

Menurut laporan kantor berita ABNA, Sayyid Abbas Iraqchi, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, dalam sebuah pesan kepada Presiden Lebanon di platform X menulis: "Berdasarkan pernyataan Tuan Aoun, tampaknya Iran-lah yang telah menduduki seperlima wilayah Lebanon, mengungsikan seperempat warga Lebanon, dan membombardir negara Anda setiap hari."

Ia menyatakan lebih lanjut: "Jika Lebanon adalah alat tawar-menawar bagi Iran, kami sudah lama mencapai kesepakatan. Selamatkan Lebanon dari musuh sejatimu, Tuan Presiden!"

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