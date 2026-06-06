«Dukungan Tegas» Anggota Shanghai kepada Iran Melawan AS dan Rezim Zionis

Menurut laporan kantor berita ABNA, Eskandar Momeni, yang melakukan perjalanan ke Kirgizstan untuk menghadiri pertemuan menteri dalam negeri SCO, pada hari Jumat (15 Khordad) dengan merujuk pada pertemuan para menteri anggota dengan presiden Kirgizstan mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut «diskusi yang baik mengenai isu-isu keamanan dan kawasan telah dilakukan.»

Pak Momeni, dengan merujuk pada keanggotaan tidak tetap Kirgizstan di Dewan Keamanan PBB, menggambarkan dialog tersebut memiliki «kepentingan khusus» dan mengatakan bahwa di hadapan presiden negara tersebut, ia menyatakan penolakan Iran terhadap «unilateralisme» dan menekankan «kerja sama kawasan».

Menteri Dalam Negeri menambahkan bahwa dalam pertemuan utama, «posisi Republik Islam Iran mengenai isu-isu kawasan serta agresi rezim Zionis dan Amerika Serikat terhadap negara kami disampaikan dan dijelaskan dengan tegas.»

Menurut Pak Momeni, semua negara anggota, terutama China dan Rusia, menyatakan dukungan tegas mereka kepada Republik Islam Iran melawan agresi rezim Zionis dan Amerika Serikat serta mengambil posisi yang baik dalam hal ini.

Ia juga melaporkan dikeluarkannya «pernyataan yang baik» di akhir pertemuan ini yang berfokus pada kerja sama keamanan, kepolisian, dan isu-isu seperti pemberantasan narkoba dan terorisme.

Menteri Dalam Negeri juga menilai pertemuan bilateral di sela-sela pertemuan ini bermanfaat dan mengatakan: «Pertemuan seperti ini pada dasarnya bermanfaat, karena negara-negara dalam pertemuan singkat menyampaikan pandangan mereka untuk menyelesaikan masalah.»

Pertemuan menteri dalam negeri negara anggota SCO dilaksanakan di kota Bishkek, ibu kota Kirgizstan, dengan dihadiri oleh sepuluh negara anggota termasuk China, Rusia, India, dan Iran.